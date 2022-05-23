شعبة الدخان: لا زيادات جديدة في أسعار المعسل

قال إبراهيم الإمبابي، رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات، إن أسعار المعسل لم تشهد زيادة جديدة في الوقت الحالي، بخلاف الزيادة التي تم إقرارها بداية شهر مايو، وأكد في تصريح لـ«الوطن»، أن الزيادة التي تم إقرارها بداية هذا الشهر تراوحت بين 15 و20% في المتوسط.

زيادة بسبب ارتفاع التكاليف

وأضاف أن الزيادة التي حدثت في أسعار المعسل قبل ثلاثة أسابيع تقريبًا تختلف عن زيادة أسعار سجائر «إل إم»، التي تم إعلانها اليوم، حيث إن الزيادة كان سببها زيادة تكاليف الإنتاج، وعدم وجود خامات للعملية التصنيعية، نتيجة قرار الاعتمادات المستندية الذي تم تطبيقه في مارس، موضحًا أن زيادة سعر سجائر «إل إم»، يأتي في سياق المستهدفات الضريبية المقررة من جانب وزارة المالية.

مستهدفات ضرائب التبغ والدخان

وتستهدف وزارة المالية تحصيل ضرائب على منتجات التبغ والسجائر بقيمة 79 مليار جنيه، خلال العام المالي الحالي، بزيادة 7 مليارات جنيه عن العام المالي السابق.

زيادات جماعية لأسعار السجائر في مارس

وكانت شركات السجائر قررت زيادة أسعار منتجاتها، بداية من الشرقية للدخان، ومرورًا بشركة بريتش أمريكان توباكو، وفيليب موريس، بداية شهر مارس الماضي.

أول زيادة من الشرقية للدخان في 2022

وقامت الشرقية للدخان بزيادة أسعار 10 أصناف سجائر من إنتاجها بقيمة جنيه تقريبًا، فيما قررت شركة «بريتش أمريكان توباكو»، في نهاية مارس بزيادة أسعار السجائر بقيم تتراوح بين جنيه و3 جنيهات لبعض الأصناف، حيث بلغ سعر علبة سجائر «دانهيل» 49 جنيهًا، وسعر سجائر «كنت»، 44 جنيهًا، وسعر سجائر «رويالز»، 21 جنيهًا، كما ارتفع سعر سجائر «دانهيل ماستر بليند»/ إلى 41 جنيهًا.

وحتى الآن لم تقم شركة «جابان توباكو»، المنتجة لسجائر «وينستون وكاميل» بالإعلان عن أسعار سجائرها، وما إذا كانت ستقر زيادة جديدة أم لا.