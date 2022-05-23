علاقة محرمة بين مسن وشاب انتهت بجثة فوق السرير.. «تعالى معايا وهديك فلوس»

نظرات تحمل بينها الكثير من المعاني منها المكر والخبث والاستغلال، مصوبة تجاه الشاب العشريني، الذي تصادف معه على أحد أرصفة شوارع حلوان، دار بينهم حوار عرف من خلاله حاجة الشاب للمال، مرت ساعات الليل الطويل، ليستيقظ الأهالي على جريمة هزت الأرجاء، إذ يذهب نجل المسن للاطمئنان عليه، خاصة أنه يقطن وحيدا، ليفزع من منظر والده جثة هامدة على السرير مذبوح الرقبة، فضلا عن إصابته بعدة طعنات متفرقة على الجسد.

التعثر في الحصول على فرصة عمل

تعود البداية إلى شاب عشريني ترك بلدته متجها للقاهرة بحثا عن مصدر رزق له ولعائلته، لكن القدر لم يسنح له ببداية طريقة، إذ تعثر في الحصول على فرصة عمل مناسبة، عندما انتهى ماله، ذهب يتجول في شوارع القاهرة، ليصادف رجلا سبعينيا يعمل «كوافير حريمي»، على الرغم من كبر سنه، إلا أنه تظهر على وجه ملامح الخبث والمكر، بدأ يستدرج الشاب في الحديث حتى عرف منه ما يشغل باله جعله يسير غير مدرك لما يدور حوله، إذ يعرض على الشاب المبيت عنده في شقته الخاصة، معللاً أنه يقيم وحيدا، قبل الشاب عرض الرجل السبعيني برحابة صدر، لكنه لم يعلم النوايا الخبيثة من هذه الخدمة من وجهة نظر الشاب.

ممارسة الشذوذ مقابل المال

بنبضات قلب سريعة لم يحددها الشاب، إذا كانت خوفا من الرجل أم فرحة بأنه وجد مسكنًا يحتويه من ظلمات الليل، دخل المنزل برفقة الرجل السبعيني، الذي اعتبره الشاب نجدة من الله له، عندما استقر كلا منه في مكانه، عرض عليه الرجل السبعيني ممارسة الشذوذ معه مقابل إعطائه أموال، تردد الشاب في قبول العرض، لكنه وافق من أجل المال، ومارسا علاقة محرمة، وعقب ذلك أعطاه أموالا لشراء عصائر وسجائر من أسفل العقار ويحضر مرة أخرى لقضاء ليلتهما.

الانتقام من الرجل السبعيني

دقائق معدودة غابها الشاب العشريني «خالد»، ليعود إلى الشقة من جديد، فوجد المسن نائما على سريره، لتراود الشاب فكرة الانتقام منه من أجل استغلال حاجته مقابل المال، فسرعان ما توجه نحو المطبخ وأحضر سكينا وقام بذبحه وطعنه وفر هاربا، خوفا من القادم، لكنه لم يعلم بأن كاميرات المراقبة رصدت تحركاته أمام العقار، التي كانت سببا في التعرف على هذا الشاب.

العثور على جثة المسن مذبوح

تلقى قسم شرطة حلوان، بلاغا من مواطن، يفيد بالعثور على جثة والده المدعو «رأفت» يبلغ من العمر 70 عاما، كوافير حريمي، مصاب بعدة طعنات، وبالانتقال والفحص عثر على جثة الضحية على السرير في غرفة نومه ويرتدي ملابسه ومصاب بعدة طعنات بسلاح أبيض، وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل يدعى «خالد»، 23 سنة، ومقيم بمركز أطفيح، محافظة الجيزة.

حبس الشاب 4 أيام على ذمة التحقيق

حرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرضه علي مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل المخدرات لبيان تعاطيه مخدرات أو من عدمه، وطلبت إجراء مسحه شرجية للمجني عليه لبيان إذا كان الدافع من جريمة القتل الشذوذ من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط الجناة، كما طلبت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة في المنطقة المحيطة بمنزل المجني عليه، تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.