طلاب تانية ثانوي يؤدون امتحان الأحياء والفلسفة والمنطق.. اليوم

يواصل طلاب الصف الثاني الثانوي امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022، حيث يؤدي الطلاب اليوم الثلاثاء، امتحان مادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، والأحياء للشعبة العلمية، ورقيا وإلكترونياً في لجان مؤمنة ومراقبة ومجهزة تكنولوجيا.

يبدأ الامتحان الورقي لطلاب تانية ثانوي الفترة الصباحية في الساعة الثامنة صباحاً ويستمر لمدة ساعة إلا ربع، فيما يبدأ الامتحان إلكتروني في الساعة التاسعة ويستمر لمدة ساعة وربع.

تسليم ورقة المفاهيم لطلاب للفلسفة والإحياء بداية الامتحان

فيما يؤدي طلاب تانية ثانوي بالمدارس غير المجهزة الامتحان خلال الفترة المسائية بالمدارس المجهزة ويبدأ الامتحان الساعة الحادية عشرة ونصف.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن أسئلة امتحانات الفلسفة والمنطق والأحياء وفقاً لمواصفات المركز القومي للامتحانات تقويم التربوي، مؤكده علي أنه سيتم تسليم الطلاب ورقة المفاهيم بداية الامتحان.

مواصفات الورقة الامتحانية لمادة الفلسفة لتانية ثانوي

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية مواصفات الورقة الامتحانية لمادة الفلسفة والمنطق للصف الثاني الثانوي وهي كالتالي:-

- الأسئلة بنسبة 30% مقال قصير صياغتان متنوعتان.

- الأسئلة الموضوعية 70 % اختيار من متعدد.

- تقيس الورقة الامتحانية المستويات المعرفية :-

- 40 % للفهم.

- 40 % للتطبيق.

20 % المستويات العليا.

-أن تتناسب الأسئلة مع الزمن المحـدد لإجابة عنها (ساعتان).

- يراعي زمن 10 دقائق الورقة الامتحانية ومراجعة الإجابة.

- الدرجة الكبرى من 30 درجة و الدرجة الصغري من 15 درجة.

مواصفات الأسئلة المقالية بمادة الأحياء لتانية ثانوي

حدد المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، مواصفات الأسئلة المقالية بمادة الأحياء للصف الثاني الثانوي 2022 وهي كالتالي:-

- الأسئلة تقيس المستوى المعرفي (الفهم - التحليل- التطبيق).

- عدد الأسئلة المقالية بامتحان الإحياء 6 أسئلة.

- الدرجات الكلية للأسئلة المقالية 9 درجات.

- يحدد نواتج التعلم استنتاج دور الجلد في حفظ الاتزان الداخلي لجسم الإنسان.

- استنتاج دور الأوكسينات في تفسير ظاهرة الانتحاء في النبات.

-تفسير كيفية حدوث الفعل المنعكس.

- يٌعرف بعض وظائف الجهاز الذاتي للإنسان.