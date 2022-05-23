تنطلق خلال أيام.. تفاصيل النسخة السادسة من مؤتمر «مصر تستطيع»

كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن إطلاق النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، تحت عنوان «مصر تستطيع بالصناعة»، يومي 31 مايو الجاري و1 يونيو المقبل، أى على مدار يومين، بمحافظة القاهرة، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

نخبة كبيرة من الخبراء

وأشارت وزيرة الهجرة، فى تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أن هذه النسخة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، تحظى بحضور نخبة كبيرة من الخبراء المصريين بالخارج في مجال الصناعة، بجانب حضور عدد من ممثلي الشركات الأجنبية، وذلك لأول مرة فى تاريخ مؤتمرات «مصر تستطيع».

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم، على حرصها أثناء اختيار المشاركين فى هذه النسخة من المؤتمر، كي ينتج عنها أفضل توصيات، تفيد خطة الدولة لتوطين الصناعة في مصر، ممثلة فى عدد من الصناعات، سيتم مناقشتها خلال جلسات وفعاليات هذه النسخة من المؤتمر.

وقبل أيام من إطلاق النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، تستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، تفاصيل النسخة السادسة «مصر تستطيع بالصناعة»، وفقا لتصريحات وزيرة الهجرة لـ«الوطن».

تفاصيل النسخة السادسة من مؤتمر «مصر تستطيع»

1- تستمر جلسات النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، على مدار يومي 31 مايو و1 يونيو.

2- تشهد هذه النسخة لأول مرة حضور عدد من ممثلي الشركات الأجنبية.

3- تأتى هذه النسخة فى إطار خطة الدولة لتوطين الصناعة.

4- تنطلق هذه النسخة من المؤتمر تحت عنوان «مصر تستطيع بالصناعة».

5- ستناقش هذه النسخة عددا من المحاور المتعلقة بتوطين عدد من الصناعات.

6- تضم هذه النسخة نحو 6 جلسات.

7- ستناقش جلسات هذه النسخة من المؤتمر، عددا من الصناعات، منها صناعة الأدوية، وصناعة السيارات.

8- ستقام هذه النسخة من المؤتمر داخل محافظة القاهرة.