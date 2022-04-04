تجديد حبس «حداد» متهم بقتل مسن في حدائق أكتوبر.. وعرضه على الطب الشرعي

قررت جهات التحقيق، تجديد حبس المتهم بقتل مسن في شقته بمدينة حدائق أكتوبر، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد أن كشفت قيامه بضربه بآلة حادة على رأسه بعد مغافلته أثناء قيامه بأعمال صيانة لدى شقة المجني عليه.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تمكنت من إلقاء القبض على المتهم بعد ظهوره في كاميرات المراقبة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق مع المتهم.

وقررت جهات التحقيق عرض الحداد على الطب الشرعي للكشف عن تعاطي المواد المخدرة، وبيان ما إذا كان المتهم وقت ارتكاب الواقعة كان تحت تأثير المخدرات من عدمه، واستعجلت النيابة العامة تقرير الصفة التشريحية الخاص بسب وفاة المجني عليه، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

بداية البلاغ.. العثور على جثة مسن

تلقى مأمور قسم شرطة أول أكتوبر، بلاغا بالعثور على جثة مسن داخل منزله بمنطقة حدائق أكتوبر بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور علي جثة شخص يدعي «أحمد ر» 65 سنة، وسط بركة من الدماء، وبالفحص تبين وجود كسور وتهشم في عظام الجمجمة بواسطه الاعتداء عليه بجسم صلب، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية، لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط المتهم، كما قررت النيابة العامة التحفظ علي كاميرات المراقبة بالمنطقة تمهيدًا لتفريغها لكشف غموض الواقعة، وكذلك التحفظ علي هاتف المجي عليه وفحص جميع المكالمات.

وتوصلت التحريات بأن كاميرات المراقبة رصدت دخول حداد الي منزل المجني عليه لإنهاء بعض الإصلاحات بمنزله، ورصدت الكاميرات خروج المتهم بعد فترة من منزل المجني عليه، كما رصدت الكاميرات عدم دخول أي شخص إلى شقة المجني عليه سوى وقت اكتشاف الواقعة.

المتهم يعترف بارتكاب الواقعة بغرض السرقة

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، اعترف بارتكاب الواقعة بهدف السرقة، وتم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض علي النيابة العامة أصدرت قراراتها المتقدمة.