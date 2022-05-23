ضبط 5 أطنان و340 كيلو لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة بكفر الشيخ

تمكنت أجهزة الرقابة التموينية في محافظة كفر الشيخ، ممثلة في مديريات التموين والصحة والطب البيطري، وبمشاركة مباحث التموين، من ضبط 5 أطنان و340 كيلوجرام لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستخدام الآدمي، بالإضافة إلى كميات من السلع مجهولة المصدر، خلال حملات مكبرة على الأسواق بمدن وقرى المحافظة، على مدار الأسبوع الماضي، بناءً على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

استمرار الحملات حفاظًا على صحة المواطنين

وقال الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، إن الحملات المستمرة، التي تشنها المديريات المعنية، بالتعاون مباحث التموين، تمكنت من ضبط 5 أطنان و340 كيلوجرام أسماك مملحة ودواجن غير صالحة للاستخدام الآدمي، ومجهولة المصدر، منها 3 آلاف و800 كيلو لحوم مجمدة، تم ضبطها في إحدى الثلاجات بمدينة كفر الشيخ، وتم تحرير المحاضر اللازمة، والعرض على النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأضاف «بشار» أن محافظ كفر الشيخ وجَّه باستمرار الحملات على الأسواق، للحفاظ على صحة المواطنين، ومنع الاحتكار، بالتعاون بين مديرية الطب البيطري ومباحث التموين ومديرية التموين، وكذلك مديرية الصحة في كفر الشيخ.

حملات بيطرية وتموينية تستهدف المحلات والثلاجات

وأشار وكيل وزارة الطب البيطري إلى أن الحملات تستهدف ثلاجات عرض السلع الغذائية والأسماك واللحوم المجمدة، ومحلات الجزارة، وأماكن تخزين اللحوم الحية والمجمدة، فضلاً عن ثلاجات الأسماك المجمدة، ومنافذ بيع الأسماك المملحة، للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين.

وأوضح وكيل وزارة الطب البيطري أن الهدف من هذه الحملات المشتركة هو أن تقوم كل مديرية باختصاصها، من حيث فحص المنتجات فنياً، والبحث عن الصلاحية، وملاحظة تغير الخواص من عدمه، فضلاً عن أماكن الإنتاج، والتأكد من أن التجار لا يستخدمون ماركات مقلدة للترويج لبضائع فاسدة.