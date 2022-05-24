حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 24-5-2022 عاطفيا ومهنيا

يتميز مواليد برج الثور بحساسية المشاعر، ما يجعلهم يعانون كثيرًا من الاكتئاب والحزن طوال الوقت، ما يجعل الكثيرون يرفضون التعامل معهم.

مواليد برج الثور مهنيًا

أما على المستوى العملي، فأن مواليد هذا البرج من الشخصيات الدؤوبة والطموحة، التي تسعى للوصول إلى أرقى الأماكن والمناصب بفضل عملهم، وللمهتمين بمتابعة أخبار الفلك وتحركات الكواكب، تستعرض بوابة «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، حظك اليوم مواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد في السطور التالية:

حظك اليوم برج الثور مهنيًا

اليوم يمر مواليد برج الثور بتغيرات على المستوى المهني وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أن اليوم يكون القمر في منزل المشروعات يمنحك نضجا وقدرة على تحقيق مكاسب ورغبة في التطور.

حظك اليوم برج الثور عاطفيًا

وتضيف «فؤاد» بينما على المستوى العاطفي، يكون المريخ في منزل الأصدقاء، وقد تجمعك اليوم بالأحباب والأصدقاء مشاعر وأفكار وأوقات ممتعة.

مشاهير برج الثور

مواليد برج الثور محب لعمله، ويبذل الكثير حتى يصل لعرض أقصى مهاراته، وتألق العديد منهم في المجالات المختلفة، ومنهم بطل سلسلة أفلام سوبر مان، هنري كافيل، والممثلة العالمية كيت بلانشيت، وجيسكا ألبا، وكيرستين دانست، والممثل الهندي فارون دهاوان، وأنوشكا شارما، والفنان أحمد زاهر، ومصطفى شعبان، عبير صبري، ماجدة الصباحي، شريف منير، أحمد آدم، نانسي عجرم، هشام ماجد، والداعية عمر عبد الكافي.