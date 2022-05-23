«الشباب» تروج لمسابقة «إبداع قادرون» للكشف عن مواهب ذوي الهمم
كتب:
ماهر هنداوي
06:01 م | الإثنين 23 مايو 2022
استعدادات جادة لاكتشاف مواهب إبداع قادرون
بدأت وزارة الشباب والرياضة الترويج للنسخة الأولى من مسابقة «إبداع قادرون» لذوي الهمم بمراكز الشباب، والتي تنفذها الوزارة، من خلال التنسيق بين الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية (الإدارة العامة للجامعات)، والإدارة المركزية لشؤون الوزير (مكتب قادرون باختلاف)، وذلك في مجالات (الإنشاد الديني، الغناء الفردي، العزف الفردي، الأداء التعبيري).
تنمية المواهب والقدرات لدى شريحة ذوي الهمم
تهدف المسابقة إلى دمج ذوي القدرات والهمم في المجتمع، تنمية المواهب والقدرات لدى شريحة ذوي الهمم، واكتشاف المواهب لدى شريحة ذوي الهمم بمختلف محافظات الجمهورية، وإبراز دور الدولة في احتواء تلك الشريحة التي تستحق الرعاية الكاملة، علاوة على زيادة الانتماء لدى ذوي الهمم وغرس القيم والمثل لديهم.
الكشف عن المبدعين من ذوي القدرات والهمم
أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن مسابقة «إبداع قادرون» تأتي ضمن سلسلة مهرجان إبداع الجامعات، وإبداع مراكز الشباب، ويتمثل هدفها في الكشف عن المبدعين من ذوي القدرات والهمم في مختلف المجالات الفنية والأدبية والثقافية والرياضية، وتسليط الضوء على إبداعاتهم.
صبحي: الرئيس يقدم كل الرعاية لذوي القدرات والهمم
ولفت «صبحي» إلى أن فئة ذوي القدرات والهمم تلقى كل الرعاية والدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد تخصيص عام 2018 لذوي الهمم، مشيراً إلى أن وزارة الشباب والرياضة تنفذ سلسلة من البرامج والمشروعات المعدة لهم على مستوى الجمهورية، وتحرص على دمجهم في مختلف الأنشطة المنفذة داخل الأندية ومراكز الشباب.
شروط الاشتراك في المسابقة
وأعلنت وزارة الشباب والرياضة شروط الاشتراك في المسابقة وتضمنت أن يكون المشارك في المرحلة السنية من 15 إلى 40 سنة، وأن يكون عضواً بأحد مراكز الشباب في محافظات الجمهورية، ويتم التسجيل في مركز الشباب وملء استمارة المشاركة، ويتم التواصل مع مسؤولي مكتب «قادرون باختلاف» بمديريات الشباب والرياضة بالمحافظات المختلفة في حالة طلب معرفة المزيد من التفاصيل.