«الشباب» تروج لمسابقة «إبداع قادرون» للكشف عن مواهب ذوي الهمم

بدأت وزارة الشباب والرياضة الترويج للنسخة الأولى من مسابقة «إبداع قادرون» لذوي الهمم بمراكز الشباب، والتي تنفذها الوزارة، من خلال التنسيق بين الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية (الإدارة العامة للجامعات)، والإدارة المركزية لشؤون الوزير (مكتب قادرون باختلاف)، وذلك في مجالات (الإنشاد الديني، الغناء الفردي، العزف الفردي، الأداء التعبيري).

تنمية المواهب والقدرات لدى شريحة ذوي الهمم

تهدف المسابقة إلى دمج ذوي القدرات والهمم في المجتمع، تنمية المواهب والقدرات لدى شريحة ذوي الهمم، واكتشاف المواهب لدى شريحة ذوي الهمم بمختلف محافظات الجمهورية، وإبراز دور الدولة في احتواء تلك الشريحة التي تستحق الرعاية الكاملة، علاوة على زيادة الانتماء لدى ذوي الهمم وغرس القيم والمثل لديهم.

الكشف عن المبدعين من ذوي القدرات والهمم

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن مسابقة «إبداع قادرون» تأتي ضمن سلسلة مهرجان إبداع الجامعات، وإبداع مراكز الشباب، ويتمثل هدفها في الكشف عن المبدعين من ذوي القدرات والهمم في مختلف المجالات الفنية والأدبية والثقافية والرياضية، وتسليط الضوء على إبداعاتهم.

صبحي: الرئيس يقدم كل الرعاية لذوي القدرات والهمم

ولفت «صبحي» إلى أن فئة ذوي القدرات والهمم تلقى كل الرعاية والدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد تخصيص عام 2018 لذوي الهمم، مشيراً إلى أن وزارة الشباب والرياضة تنفذ سلسلة من البرامج والمشروعات المعدة لهم على مستوى الجمهورية، وتحرص على دمجهم في مختلف الأنشطة المنفذة داخل الأندية ومراكز الشباب.

شروط الاشتراك في المسابقة

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة شروط الاشتراك في المسابقة وتضمنت أن يكون المشارك في المرحلة السنية من 15 إلى 40 سنة، وأن يكون عضواً بأحد مراكز الشباب في محافظات الجمهورية، ويتم التسجيل في مركز الشباب وملء استمارة المشاركة، ويتم التواصل مع مسؤولي مكتب «قادرون باختلاف» بمديريات الشباب والرياضة بالمحافظات المختلفة في حالة طلب معرفة المزيد من التفاصيل.