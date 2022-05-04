مراكز الشباب تفتح أبوابها للمواطنين في أيام العيد بالقليوبية

واصلت مراكز شباب القليوبية استقبال الاعضاء والمواطنين خلال أجازة عيد الفطر المبارك، حيث شهدت مراكز القليوبية إقبالا كثيفا من المواطنين بمختلف أطيافهم من النشأ والشباب والعائلات من اليوم الأول للعيد ومازالت الاحتفالات مستمرة.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بتكثيف الأنشطة والبرامج المنفذة داخل مراكز الشباب على مستوى جميع محافظات الجمهورية خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

استحسان المواطنين للمبادرة

وأشار الدكتور محمود الصبروط إلى أن مراكز شباب القليوبية خلال يومي العيد استقبلت العديد من المواطنين وأن المبادرة لاقت استحسانا وإعجابا من الرواد المترددين على الهيئات الشبابية والرياضية داخل المحافظة.

ووجه الصبروط جميع الهيئات الشبابية والرياضية بالقليوبية للاستمرار فى تهيئة واستعداد الهيئات بكامل طاقتها ومرافقها خلال أيام أجازة العيد، وذلك نظرا للنجاح الذى جرى تحقيقه في اليوم الأول من استقبال للمواطنين وتنفيذ مجموعة برامج وأنشطة، إضافة للاستمرار فى تنفيذ مبادرة يوم ترفيهي بحياة كريمه خلال تلك الفترة.

مبادرة حياة كريمة

وفى مركز شباب الاحراز استمرت فعاليات تنفيذ مبادرة يوم ترفيهي لمراكز «حياة كريمة» لليوم الثانى على التوالي، حيث شهد مركز شباب الاحراز بشبين القناطر توافد الشباب والمواطنين من القري المجاورة الواقعة في نطاق المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» حيث يفتح المركز أبوابه للمواطنين، اعتبارا من بداية اليوم، وخلال اليوم تم تنفيذ فقرات استعراضية مثل الاراجوز والساحر وفقرات غنائية واستعراضية، فضلا عن ممارسة الأنشطة الترفيهية والرياضية بالإمكانات والمرافق المتاحة بالمركز.

فقرات فنية واستعراضية وتوزيع الهدايا على الأطفال

وشهدت باقى المراكز والأندية على مستوى المحافظة تنفيذ العديد من الأنشطة والبرامج بجميع إدارات الشباب الفرعية، منها مراكز شباب الأمل، كفر عبيان، شبلنجة، مدينة الخانكة، العبور، 23 يوليو ، المنشيه ببنها، مساكن اسكو، القلج، كوم اشفين، سليم والوحدة بشبرا، القناطر الخيرية، ميت عاصم ببنها، نادى سكة حديد أبوزعبل.

وتضمنت الاحتفالات العديد من الفقرات والبرامج، وتشمل فقرات فنية واستعراضية وتوزيع الهدايا على الأطفال، يتخللها ممارسة الرواد والاعضاء للخدمات والمرافق الموجودة بالمركز من ملاهي وحمامات سباحة وألعاب ترفيهية وتنس طاولة وبلياردو وكرة قدم وألعاب إلكترونية.

واستمرت فرق الجوالة وأندية التطوع فى تنفيذ مبادرات المشاركة المجتمعية.

جدير بالذكر أن مبادرة العيد احلى بمراكز شباب مصر وكذلك مبادرة يوم ترفيهي بقرى حياة كريمة فى ضوء سياسية وزارة الشباب والرياضة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وتوجيهاته بأهمية الدور المجتمعى لمراكز الشباب باعتبارها متنفسا للمواطنين لممارسة أنشطتهم وهواياتهم وأن مراكز الشباب لايقتصر دورها فقط على تنفيذ البرامج والأنشطة بل يمتد لمشاركة المواطنين فى جميع المناسبات والفعاليات.