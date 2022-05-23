بسبب أعمال التطهير.. قطع وضعف المياه في 3 محافظات

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي انقطاع المياه وضعفها مساء اليوم، في عدد من المناطق بالشركات التابعة بمحافظات «الإسكندرية - القليوبية - المنيا» بسبب ترحيل أحد الخطوط أو لأعمال الغسيل والتطهير السنوي الدوري لشبكات المياه بالكلور وأعمال الصيانة.

انقطاع المياه بسبب إجراء هيئة إنشاء الطرق مشروع كوبري الدوران الجديد

وكشفت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عبر منشور على الصفحة الرسمية لموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه سيتم انقطاع المياه في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم في عدد من المناطق التابعة للعامرية وهي «السفن - الكابلات - شارع التفتيش- مساكن ضباط السفن»، لافتا إلى أن سبب انقطاع المياه هو إجراء الهيئة العامة لإنشاء الطرق مشروع إنشاء كوبري الدوران الجديد بالعامرية، ما سيؤدي إلى ترحيل خط 300 مم المتعارض مع الكوبري.

عودة الخدمة والمياه بالضغوط الطبيعية عقب الانتهاء من أعمال الإصلاح

وأكدت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عبر «فيسبوك»، عودة الخدمة والمياه بالضغوط الطبيعية عقب الانتهاء من أعمال الإصلاح، مناشدة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

القيام بأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور

وقالت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، عبر منشور على «فيسبوك»، إنه سيتم انقطاع المياه من الساعة التاسعة مساء اليوم وحتى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل عن مدينة القناطر الخيرية بسبب القيام بأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور.

انقطاع المياه بسبب أعمال التطهير السنوي للمحطة

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا عبر منشور على «فيسبوك»، عن ضعف المياه اليوم وغدا عن مركز ومدينة بني مزار بسبب القيام بأعمال التطهير السنوي لمحطة مياه بني مزار الجديدة.