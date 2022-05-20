قطع المياه عن 13 منطقة بكفر الشيخ لغسيل وتعقيم وتطهير محطة «تل أم جعفر»

أعلنت غرفة العمليات بالمحافظة وغرفة مياه الشرب والصرف الصحي عن أعمال غسيل وتعقيم وتطهير الخزان الأرضي والمروقات والمرشحات بمحطة تل أم جعفر، غدا السبت، الموافق 21 مايو الجاري، من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرا.

المحافظة تناشد المواطنين بتدبير احتياجاتهم

وقالت غرفة عمليات ومركز الأزمات بديوان عام كفر الشيخ، في بيان لها، إن غسيل وتعقيم المحطة سيؤدي إلى قطع مياه الشرب عن «مدينة سيدي سالم، مجلس قروي الحلافي، أو منيسي، والشيشيني، ودقميره، ومنشية الغربية، وأم جعفر، الجداوي، والمدرية، وزهران».

وناشد محافظ كفر الشيخ، الأهالي والمستشفيات والمخابز والأماكن الحيوية بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال هذه الفترة.

حملات نظافة في مدن وقرى كفر الشيخ

وفي سياق مختلف ، نظمت الوحدات المحلية ومجالس المدن حملات نظافة ورفع إشغالات، ورفع كفاءة الطرق، والانارة، بالحامول وقلين وبيلا والرياض، وتفقد عدد من المواقع بفو لإقامة مشروعات خدمية بفوه، ومتابعة استكمال المشروعات القومية بقرى حياة كريمة بمطوبس.

ووفق بيان صادر عن المحافظة، تفقد ياسر سعد خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، إنشاء عدد من المشروعات الخدمية ضمن «حياة كريمة»، منها إنشاء المجمع الزراعي بقرية منية المرشد، ونسبة الأعمال 95% ، وعدد من المشروعات الخدمية،كما تابع مسح طريق مطوبس بنطاق قرية برنبال ورفع المخلفات.

بينما تابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، فع كفاءة منتزه ميدان التحرير وسيدي البيلي أبو غنام، بقص وتهذيب وغسيل الأشجار والنباتات والحشائش، إلى جانب رفع المخلفات الناتجة عن عملية القص والتهذيب شوارع المدينة، وأشرف على أعمال النظافة خاصة أمام المدارس والمنشآت الحكومية