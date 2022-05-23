مفاجآت أثناء القبض على حسام حبيب.. وشيرين تطلب من الشرطة تركه: «والنبي سيبوه»

علمت «الوطن»، كواليس القبض على المطرب حسام حبيب طليق الفنانة شيرين عبد الوهاب، إثر مشاجرة حدثت بينهما داخل فيلا الأخيرة فجر اليوم، التي حملت العديد من المفاجآت، بحسب مصادر أمنية، تحدثت عن أن المطربة تراجعت عندما عرفت أن القوة الأمنية ألقت القبض على حسام حبيب، وقالت: «سيبوه الموضوع خلافات عادية»، لكن رئيس القوة الأمنية رفض، بعدما تأكد من الفحص، أن السلاح الناري (طبنجة) الذي كان بحوزة حسام حبيب، مرخص، لكن إجراءات تجديد الرخصة غير مكتملة.

شيرين تتراجع وتطلب من الشرطة ترك حسام حبيب

قبل أن تصطحب القوة الأمنية حسام حبيب إلى قسم الشرطة، تحدثت الفنانة شيرين عبد الوهاب إلى رئيس القوة الأمنية، وحاولت توضيح سبب خلافها مع حبيب، بأن بينهما مشروعا فنيا، وأن حسام تعامل معها بغلظة، وأنها طلبت الشرطة حتى تأخذ عليه تعهدا بعدم التعرض لها فقط، وكررت شيرين طلبها للقوة الأمنية: «يا ريت لو ينفع تسيبوه، الموضوع بسيط، والنبي سيبوه».. لكن الضابط قال لها: «مش هينفع كده، فيه مخالفة كبيرة إن رخصة السلاح مش متجددة».

رخصة السلاح منتهية

رخصة السلاح الناري الخاصة بالمطرب حسام حبيب منتهية منذ عام 2019، ومصادرة عن قسم شرطة مصر القديمة، وحسام حبيب سدد مصاريف تجديد الرخصة، لكنه لم يتسلمها، بذلك أن المخالفة هي حمل سلاح، قبل انتهاء إجراءات تجديد الرخصة.

حسام حبيب: رجعنا لبعض واللي حصل سوء تفاهم

نفى حسام حبيب تهديده للمطربة شيرين أو لابنتيها، وقال «بينا مشروع فني شغالين عليه مع بعض، وكمان احنا رجعنا لبعض تاني بعد الطلاق، وأنه يعيش مع زوجته في فيلتها بأكتوبر، وأن سبب الخلاف سوء تفاهم بسيط وعادي في كل البيوت».

القبض على حسام حبيب فجرا

كانت أجهزة الأمن في الجيزة بقيادة اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ألقت القبض على المطرب حسام حبيب، بعد بلاغ تلقته شرطة النجدة من الفنانة شيرين عبد الوهاب، تستغيث من تهديد طليقها حسام حبيب لها وابنتيها بسلاح ناري.