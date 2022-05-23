«مرفق الكهرباء» يتدخل لحل مشكلة مشترك يعاني من ضعف التيار

كشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عبر الصفحة الرسمية على موقع «فيسبوك»، تدخله لحل مشكلة من أحد المشتركين يتضرر فيها من ضعف التيار بعزبة الشراقوة بمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ.

دراسة الشكوى مع شركة التوزيع المختصة

وأكد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أنه بدراسة الموضوع مع شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء تبين أن المنطقة محل الشكوى تتغذى من محول الشراقوة «قدرة 100 ك.ف.أ مركب على قاعدة» ونسبة التحميل 50%.

عمل الصيانة الدورية لشبكة الجهد المنخفض للمحول

وأشار الجهاز إلى أنه تم عمل الصيانة الدورية لشبكة الجهد المنخفض للمحول وتم القياس في بداية السورتية 220 فولت وأصبح الجهد مستقر.

إزالة أسباب الشكوى

وقال الجهاز إنه تم التواصل من قبل مسؤولي الجهاز مع مقدم الشكوى وإبلاغه بما تم في الشكوى وبذلك تم إزالة أسباب الشكوى.

آلية التواصل مع تنظيم مرفق الكهرباء لتلقي شكاوى المواطنين

وأشار الجهاز إلى أنه يوفر عددا من الطرق والآليات لتلقي شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر أو من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org و البرید ص.ب. 73 «بانوراما أكتوبر» رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم أو من خلال الإیمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org و الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479 و الاتصال على التلیفون رقم 23421475 «داخلي 154».