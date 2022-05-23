إخلاء سبيل حسام حبيب بكفالة 10 آلاف جنيه

قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل المطرب حسام حبيب طليق الفنانة شيرين عبدالوهاب بضمان مالي قدره 10 آلاف جنيه، وذلك بعد جلسة تحقيق استمرت قرابة 5 ساعات متصلة؛ استمعت خلالها النيابة العامة لأقوال حبيب بشأن المشاجرة التي جمعته بطليقته في فيلتها في الشيخ زايد، ونفى خلالها الاعتداء على شيرين، مدعيا أن ما حدث مجرد خلافات بسيطة.

التحفظ على سلاح حسام حبيب

وقررت النيابة العامة التحفظ على السلاح الناري الذي كان بحوزة حسام حبيب، والاستعلام من قسم شرطة مصر الجديدة عن رخصة السلاح الناري المسجل باسم حسام حبيب، وإجراءات تجديد تلك الرخصة.

حسام حبيب يعود لقسم الشرطة

وعقب صدور قرار النيابة العامة، اقتادت قوة أمنية أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة حسام حبيب إلى قسم شرطة الشيخ زايد لتنفيذ قرار النيابة العامة بسداد الكفالة المالية حتى يتسنى للمباحث إطلاق سراحه.