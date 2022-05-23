كواليس 12 ساعة قضاها حسام حبيب في قبضة الشرطة.. «كفالة ومحضر عدم تعرض»

على مدار 12 ساعة مضت، كان حسام حبيب محتجزا في قبضة الشرطة جراء بلاغ تقدمت به الفنانة شيرين عبد الوهاب إلى شرطة النجدة في الساعة الـ3 من فجر اليوم بعد تعرضها لتهديد ومضايقات من قبل الفنان حسام حبيب الذي توجه لفيلتها الكائنة بالشيخ زايد حاملا لسلاح ناري تبين فيما بعد أنه لم يستكمل إجراءات ترخيصه ليقوم بتهديدها وابنتيها بعد أن دخلا في مشادة كلامية معه انتهت بالسب والقذف.

شيرين عبد الوهاب: «سيبوه الموضوع خلافات عادية»

حضرت قوة أمنية من قسم شرطة الشيخ زايد على الفور لفيلا الفنانة شيرين بعد تلقيها البلاغ؛ ليتبين وجود حسام حبيب أمام منزلها حاملاً لسلاح نار لم يكتمل ترخيصه، لتقوم القوة الأمنية بالقبض عليه، وترجت شيرين رجال الشرطة لتركه قائلة: «سيبوه الموضوع خلافات عادية»؛ الأمر الذي رفضه قائد القوة الأمنية بعدما تأكد من أن السلاح الناري الموجود بحوزة الفنان حسام حبيب لم تستكمل إجراءات تجديد رخصته.

شيرين عبد الوهاب توضح سبب الخلاف مع حسام حبيب

وحاولت شيرين عبد الوهاب توضيح سبب خلافها مع حسام حبيب إلى رئيس القوة الأمنية، موضحة أن بينهما خلاف على مشروع فني، وأن حسام أساء التعامل معها، فقامت بطلب النجدة لتحرر ضده محضر رسمي بعدم التعرض، مكررة طلبها للقوة الأمنية: «يا ريت لو ينفع تسيبوه، الموضوع بسيط، والنبي سيبوه»؛ ليخبرها الضابط: «مش هينفع كده، فيه مخالفة كبيرة رخصة السلاح مش متجددة»؛ لتصطحب القوة الأمنية حسام حبيب إلى قسم الشيخ زايد للتأكد من ترخيص السلاح وتوقيعه على محضر بعدم التعرض لشيرين.

إخلاء سبيل حسام حبيب بكفالة 10 آلاف جنيه

وأُحيل الفنان حسام حبيب للنيابة العامة التي قررت إخلاء سبيله منذ قليل من قسم شرطة الشيخ زايد منذ قليل بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه بعد جلسة تحقيق استمرت لقرابة الـ5 ساعات متواصلة نفى خلالها الاعتداء على طليقته الفنانة شيرين، مؤكدا أن ما حدث مجرد خلافات عادية.

كما قررت النيابة التحفظ على السلاح الناري الذي كان بحوزة حسام حبيب، وطلبت الإفادة من قسم مصر الجديدة «محل ترخيص السلاح» عن إجراءات الترخيص والتجديد.