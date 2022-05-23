انتداب الأدلة الجنائية لمعاينة آثار حريق شقة بالطالبية

طلبت جهات التحقيق بالجيزة، تحريات المباحث حول حريق اندلع داخل شقة سكنية كائنة بشارع جمال الدين، المتفرع من شارع ترعة الإخلاص بمنطقة الطالبية، كما انتدبت عناصر الأدلة الجنائية، لمعاينة آثار الحريق، وتبين وجود شبهة جنائية من عدمه، كما أمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من مكان الحادث، تمهيدا لتفريغها والوقوف على ملابسات الواقعة.

بداية البلاغ

كانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا من الأهالي، يفيد بنشوب حريق داخل إحدى الشقق السكنية الكائنة بشارع جمال الدين بمنطقة الطالبية، على الفور توجهت قوة أمنية من قسم شرطة الطالبية، مدعومة بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، لاحتمالية وقوع ضحايا أو مصابين، ليتبين صدق البلاغ، وتم فرض كردون أمني لوقف امتداد النيران.

الحماية المدنية تدفع بسيارتي إطفاء

ودفعت وحدة الحماية المدنية على الفور بسيارتي إطفاء تمكنتا من السيطرة على الحريق وجرت عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران، ولم يسفر الحادث عن وقوع مصابين.

المعاينة: الحريق ناتج عن ماس كهربي

وكشفت المعاينة الأولية التي قام بها رجال المباحث أن الحادث ناتج عن ماس كهربي نتيجة تلف إحدى التوصيلات السلكية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أمرت باستدعاء عدد من شهود العيان لسماع أقوالهم حيال اشتعال الحريق، كما أمرت رجال المباحث بسرعة عمل تحرياتها لكشف ملابسات الحادث، وتتابع النيابة العامة سير مجرى التحقيقات في الواقعة.