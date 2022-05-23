ماس كهربائي يتسبب في حريق داخل «حوش» بسوهاج

تسبب ماس كهربائي في حريق بأحد الأحواش بمركز طما بمحافظة سوهاج، وقد تم السيطرة عليه دون حدوث إصابات بشرية، حيث أوضح مالك الحوش أن التلفيات انحصرت في كمية من البوص وأفلاق النخيل، ونفى الشبهة الجنائية.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج واللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية إخطارا من مركز شرطة طما بمحافظة سوهاج يفيد نشوب حريق بحوش دائرة مركز طما.

الانتقال لموقع الحادث ومعاينة الحريق

وعلى الفور انتقلت وحدة البحث الجنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية ووحدة حماية مدنية إلى موقع الحادث وتبين نشوب الحريق بحوش ملك المدعو «فايق ع ب س» 36 عاما «عامل» ويقيم بذات الناحية بمركز طما بمحافظة سوهاج وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده، دون حدوث إصابات.

مالك الحوش: ماس كهربائي سبب الحريق

وبسؤال مالك الحوش أفاد المذكور بمضمون ما تقدم، وأرجع سبب الحريق إلى حدوث ماس كهربائي، وكشف عن احتراق كمية من البوص وأفلاق النخيل.

تحرير محضر بالواقعة

وأوضح المالك أنه فوجئ باندلاع حريق بالحوش الخاص به بالساعات الأولى من صباح اليوم، متوقعا حدوث الحريق نتيجة ماس كهربائي ليسرع والجيران في محاولة إطفاء الحريق وقد استدعى النجدة والحماية المدنية، التي حضرت على الفور، وقد تحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.