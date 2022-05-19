بريد الوطن .. الأقصر: شعاع على ضفاف النيل

تعد محافظة الأقصر فى مصر من المدن العالمية المشهورة، لمكانتها العالمية والسياحية التى تجذب الأنظار والعديد من المشاهير ورواد الإعلام ومحبى الفنون والآثار، من كل أنحاء العالم فى كل حدث يقام بها، وعندما تم إنشاء جامعة الأقصر فى العام قبل الماضى 2019 أضاف إنشاؤها لمحافظة الأقصر لمسة جمالية أخرى بين غيرها من المدن المشهورة عالمياً لجذب السياحة، ولفت الأنظار إليها من كل بقاع الأرض، حيث ضمت الجامعة 7 كليات من طب، وفنون، وآثار، وسياحة، وألسن، وتمريض، وتربية، وتمت إضافة كلية أخرى بعد ذلك وهى الحاسبات والمعلومات، لتصبح 8، ولكن بما أن محافظة الأقصر قائمة على الجذب السياحى، وإقامة المحافل العالمية والدولية، فلمَ لا تنشأ بالجامعة كلية متخصصة فى الموضة، على غرار كلية الموضة التى أنشأتها جامعة حلوان فى 2017؟ ورغم استحداث الكلية فى مصر مؤخراً، ولكنها ليست الأولى من نوعها فى العالم، فهناك نحو 7 كليات أخرى، فى دول من العالم مثل فرنسا، وإنجلترا، وأمريكا ودول أخرى، وبجانب إنشاء الكلية، تقام بعض من المعارض العالمية للأزياء والموضة بين الحين والآخر بتنسيق عالمى راقٍ مع دور الأزياء العالمية، وبعض من المشاهير فى عالم الموضة والفنون، ليكون شعاعاً جميلاً آخر يضىء تلك المدينة، لما تحمله من تاريخ.. ما زال العالم يبهر به.

ممدوح الشنهورى

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