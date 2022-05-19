بريد الوطن .. أنقِذنا من فوضى القمامة فى «مدكور» يا محافظ الجيزة

نحن سكان شارع الشوربجى، بمنطقة مدكور، نعانى منذ عدة شهور، من مجموعة من الزبالين احتلوا ناصية الشارع، عند تقاطعه مع شارع فيصل الرئيسى، وحولوه إلى مقلب قمامة رسمى، بدأوه بعربة كارو بحصان، ونشروا الروائح الكريهة والأمراض، وعندما شكونا للحى لم يفعل شيئاً جاداً، ووصل الأمر أحياناً لوجود 3 عربات كارو فى وقت واحد، وأصبح الأمر واقعاً، ولا أحد يستطيع مواجهتهم، يحدث هذا فى الوقت الذى تبنى فيه مصر جمهورية جديدة، ومع ذلك نجد هذه المظاهر غير الحضارية التى تنشر الأمراض القاتلة، وفى شارع حيوى، نناشد السيد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رفع صناديق القمامة من هذا المكان، ومنع عربات الكارو.

عن سكان المنطقة: أحمد السيد على ومحمود عبدالله

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