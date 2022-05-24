للتيسير على المواطنين.. جميع الخدمات التي تقدمها شركات الكهرباء

كشفت الشركة القابضة لكهرباء مصر عن 26 خدمة تقدمها فروع وإدارات وشبكات شركات توزيع الكهرباء للمواطنين في جميع المحافظات، ضمن خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتيسير الخدمات وتقديمها في افضل صورة لجمهور المشتركين.

جميع الخدمات التي تقدمها شركات الكهرباء للموطنين

وأشارت الشركة القابضة لكهرباء مصر عبر الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى الخدمات الجماهيرية التي تقدمها شركات توزيع الكهرباء للمواطنين وهي كالاتي:

- شهادة بيانات تعاقد / مصالحة

- شهادة بيانات استهلاك خلال فترة

- تركيب عداد قانوني لأول مرة

- تركيب عداد كودي من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء

- تركيب عداد بدل تالف

- تركيب عداد بدل فاقد

- تغيير اسم صاحب العداد

- طلب فحص عداد

- طلب رفع عداد

- استبدال عداد بقدرة أكبر

- تعديل توصيلة داخلية - خارجية

- جدولة مديونية على أقساط شهرية

- توصيل التيار الكهربائي للمباني السكنية القانونية

- توصيل التيار الكهربائي للمنشآت الاستثمارية

- توصيل تيار مؤقت

- توصيل التيار الكهربائي للمباني غير القانونية

- سداد دفعة مقدمة تحت الحساب

- مبيعات لمبات LED

- تغيير نوع النشاط المتعاقد عليه

- تصحيح قراءة خاطئة

- إبلاغ عن قراءة عداد

- فواتير مسددة عن طريق منافذ السداد الإلكتروني

- شحن كارت مسبوق الدفع

- استخراج كارت شحن بدل تالف أو بدل فاقد

- تصحيح اسم وبيانات مشترك

- تلقي بلاغات الأعطال والشكاوى

آلية طلب تركيب عداد الكهرباء من خلال المنصة الإليكترونية

وحددت الشركة القابضة للكهرباء عدد من المستندات يجب توافرها عند تقديم المواطن لطلب تركيب العدادات الكودية من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الالكترونية وتتمثل في:

صورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب خلفية وأمامية.

- عقد ملكية الوحدة المراد تركيب العداد الكودي لها بنفس بيانات البطاقة الشخصية.

- الانتظام في سداد قيمة الممارسة التي يتم تحديدها من قبل مباحث شرطة الكهرباء أو من خلال حق الضبطية القضائية للعاملين بشركات توزيع الكهرباء.

- وجود إيصال سداد آخر ممارسة لمقدم الطلب على الوحدة المراد التوصيل لها.