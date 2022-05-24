12 معلومة عن زوجة سمير صبري.. إنجليزية وانفصل عنها بعد 4 سنوات

قصة الفنان الراحل سمير صبري وزوجته البريطانية ونجله الوحيد ما زالت تعد سرا من أسرار الفنان الراحل، التي دفنت مع جثمانه أول أمس فى محافظة الإسكندرية.

سمير صبري كان يغير ويستبدل معلومات زواجه من حوار لآخر، ولذلك حاولت «الوطن» تخلصيها من سجلات أرشيفه الصحفي والتلفزيوني في 12 معلومة.

زوجته عملت مدرسة لغة إنجليزية بالقاهرة

- فتاة إنجليزية حسناء والدها يعمل في السلك الدبلوماسي بالسفارة في القاهرة

- والدها كان يرفض زواجها من سمير لكونه مصريا، ويريد أن تتزوج إنجليزيا.

- والدها حاول أن ينهي عمله بالقاهرة ليعود بابنته لبلاده، ولكنها فضلت الحياة في مصر مع سمير صبري.

- كانت سبب فى إيجادة «سمير» اللغة الإنجليزية.

- عملت مدرسة لغة إنجليزية في مصر حتى تساند زوجها.

- تدعى «مورين» وهي المرأة التي تمنيى أن يمضي «صبري» العمر بجوارها وتزوجها وعمره 19 عامًا، وأنجب منها طفلا، وهو في عمر 20 عامًا حينها.

انفصل عن زوجته بعد 4 سنوات

- انفصل عنها بعد زيجة دامت 4 سنوات.

- حاولت إبعاده عن الفن والسفر معها إلى إنجلترا رفقة نجلهما.

- ابنه ظل معه يدرس في مصر.

- تخرج ابنه من كلية فكتوريا بمحافظة الإسكندرية نفس الكلية التى درس فيها.

- يعيش الابن في مدينة نيوكاسل وهي مدينة والدته وتخطى الآن عمره الـ30، ولديه 3 أبناء «على حسب تصريحاته عن ابنه ولد عام 1966، أي يبلغ من العمر حاليا 66 عاما».

يذكر أن الفنان سمير صبري كان قد رحل عن دنيانا يوم الجمعة الماضية عن عمر ناهز 85 عاما، بعد صراع مرير مع المرض.