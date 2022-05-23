خبير مناخ: مصر تنفذ مشروعات استثمارية ضخمة لمنع الانبعاثات الكربونية

قال الدكتور علي قطب، خبير مناخ، إن مصر تعمل بأقصى جهد على تنفيذ مشاريع تساعد على الحد من الانبعاثات الكربونية، رغم كون الانبعاثات الكربونية الصادرة من الدولة المصرية لا تمثل سوى 0.6% من الانبعاثات العالمية، موضحًا أن مثل هذه المشروعات تحتاج إلى تمويلات ضخمة للغاية، كونها تُعد مشاريع استثمارية عالية وكبيرة تحتاج لتمويل كبير، مثل العمل على إنشاء محطات للطاقة الشمسية، وتوليد الكهرباء بواسطة الرياح، والطاقة الكهربائية.

تدشين مشروعات زراعية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الآن»، الذي يُعرض على شاشة «extra news»، أن الدولة المصرية لا تكتفي بمشروعات استثمارية كبيرة فقط، بل تعمل أيضًا على تدشين مشروعات زراعية تهدف إلى حماية الإنسان من بعض الأمراض المنتشرة نتيجة الانبعاثات الكربونية، بسبب التغيرات المناخية، والحد من تأثيرها، مؤكدًا في الوقت ذاته أن قضية المناخ لا تهم الدولة المصرية فقط، بل يجب أن تكون قضية كبيرة تّهم العالم أجمع.

إنشاء مشاريع خضراء بشكل إجباري

وناشد دول الاتحاد الأوروبي إنشاء مشاريع خضراء بشكل إجباري، موضحًا أن المشروعات التي تعمل الحكومة المصرية عليها ملائمة للتغيرات المناخية وتحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، إذ إن كل قطاعات الدولة مشتركة في تنفيذ مشاريع في خدمة المناخ الأخضر، منها تغيير سيارات قديمة واستبدالها بحديثة، مؤكدًا أنه مستهدف الحد من الانبعاثات الكربونية ثم خفضها حتى نصل عام 2050 لصفر انبعاث كربوني، لذلك على الجميع أن يشارك بشكل فعال في مشاريع تنفذ على أرض الواقع للحد من الانبعاثات الكربونية من أجل مواجهة التغيرات المناخية.