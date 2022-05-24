سلع ومنتجات انخفضت أسعارها في الأسواق.. تصل إلى 50%

السلع والمنتجات من الأمور التي تهم المواطنين ويبحثون عن أسعارها يوميا لشرائها، وفيما يلي نعرض أبرز أسعار السلع التي تم تخفيض أسعارها خلال الفترة الحالية.

وفيما يلي نعرض أبرز السلع والمنتجات التي انخفضت أسعارها في الأسواق خلال الفترة الحالية.

سلع ومنتجات انخفضت أسعارها

من السلع والمنتجات التي تراجعت أسعارها خلال الفترة الحالية الدواجن، حيث قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية وعضو لجنة متابعة أسعار السلع الغذائية، إن هناك تراجع في اللحوم البيضاء، بعد موجة من الارتفاع، حيث تراوحت الأسعار بين 35 إلى 38 جنيها.

توقعات باستمرار انخفاض أسعار الدواجن

وتوقع رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «CBC»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، استمرار الانخفاض خاصة مع حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال عبدالعزيز، إن الانخفاض جاء نتيجة للقدرة أو القوة الشرائية للمواطن المصري والتي انخفضت، وبناء عليه آليات العرض والطلب أدت إلى هذا الانخفاض.

أسعار الخضروات

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرف التجارية، إن هناك انخفاضا لأسعار المنتجات الغذائية، بين 20% إلى 50%، وعلى رأسها الطماطم، كما أن هناك انخفاضا لبعض السلع بنسبة تتراوح ما بين 20% إلى 30% مثل الفاصوليا والباذنجان والخيار والفلفل.

سعر الأرز

كما كشف حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، انخفاض أسعار الأرز والسكر والبيض في جميع الأسواق المحلية، لافتا إلى أن سعر طن الأرز انخفض بقيمة 1450 جنيها للطن الواحد، وكذلك انخفض سعر السكر بقيمة 100 جنيه للطن ليصل إلى 11 ألف جنيه بدلا من 11100 جنيه للطن.

انخفاض أسعار الحديد والأسمنت

كما أشار أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء في الغرف التجارية إلى انخفاض أسعار مواد البناء من الحديد والأسمنت، متوقعا استمرار الانخفاض خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن شركة العريش للأسمنت خفضت سعر الطن قرابة 100 جنيه ليهبط من 1150 إلى 1050 جنيها.