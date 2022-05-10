مخاوف من ارتفاع أسعار السكر في البرازيل بسبب احتمالات نقص المعروض العالمي

من المتوقع أن يبلغ إجمالي إنتاج السكر في منطقة وسط وجنوب البرازيل -أكبر منتج للسكر في العالم- 769.400 طن متري في النصف الثاني من أبريل، بانخفاض قدره 49.5% على أساس سنوي، حسبما أظهر استطلاع أجرته «ستاندرد آند بورز جلوبال كومودتي إنسايتس» لـ10 محللين في 9 مايو الجاري.

مخاوف من ارتفاع الأسعار

ووفقًا لـ«ستاندرد آند بورز»، فإن «التوقعات آخذة في الارتفاع بأن معدل سحق قصب السكر سيكون الأدنى منذ عام 2012 خلال أسبوعين» وهو ما يشير إلى تراجع متوقع في المعروض العالمي من السكر، ما ينذر بارتفاع الأسعار.

سحق قصب السكر

من بين المحللين العشرة الذين شملهم الاستطلاع، قدرت شركتان كبيرتان للتجارة أنَّ إجمالي سحق قصب السكر سيكون بين 20.0 مليون طن و25.0 مليون طن متري.

انخفاض إنتاج السكر

من المتوقع أنَّ تصل نسبة القصب المستخدم في إنتاج السكر إلى 33.6% انخفاضًا من 44.5% في العام السابق.

كان من المتوقع أنَّ يستفيد المنتجون البرازيليون من ارتفاع أسعار الإيثانول مؤخرًا خلال المراحل الأولى من الحصاد، لكن التوقعات طويلة الأجل تشير إلى أن المصانع ستزيد إنتاجها من السكر خلال النصف الثاني من الحصاد.

واستقر عقد السكر المستقبلي لشهر يوليو في 9 مايو عند 18.66 سنت للرطل (450 جرامًا)، ومن المتوقع أنَّ يبلغ إجمالي إنتاج الإيثانول من قصب السكر والذرة 1.071 مليون لتر، بانخفاض قدره 17.6% على أساس سنوي.

كذلك من المتوقع أنَّ يبلغ إنتاج الإيثانول المائي 867 مليون لتر، وفقًا لمتوسط ​​ردود المحللين على المسح، وسيكون هذا انخفاضًا بنسبة 9.6% على أساس سنوي.