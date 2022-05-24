سعر طبق البيض اليوم الثلاثاء 24-5-2022 في الأسواق المحلية

في الأنظمة الغذائية المختلفة و«الدايت» وللراغبيين في فقدان الوزن وبناء أجسامهم أيضا، يعد تناول البيض أمرا ضروريا لاحتوائه على البروتين الهام لصحة الجسم، فيمكن تناوله في وجبتي الإفطار والعشاء، كما أنه يعد بديلا للحوم الحمراء والبيضاء المرتفعة السعر، لذا يبحث الناس عن سعر طبق وكرتونة البيض في الأسواق والمحال المختلفة.

وفي هذا الصدد، نستعرض في هذا التقرير سعر طبق وكرتونة البيض اليوم وفقا لما قاله عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة.

سعر طبق البيض اليوم

وقال عبدالعزيز السيد، إن هناك استقرارًا في الأسواق بالنسبة لأسعار البيض.

وسجل سعر طبق وكرتونة البيض اليوم قيمة تتراوح بين 56 و58 جنيهًا.

وتراوح سعر طبق البيض في المزارع بين 51 و52 جنيهًا.

سعر البيض الأحمر

أما عن سعر طبق وكرتونة البيض الأحمر اليوم فيصل للمستهلك بقيمة تتراوح بين 58 و60 جنيهًا.

وتراوح قيمة البيض الأحمر في المزارع بين 53 و55 جنيهًا.

أسعار البيض في الأسواق المحلية

وفي جولة أجرتها «الوطن» داخل الأسواق المحلية المصرية والمحلات التجارية المختلفة، سجلت أسعار البيض بنوعيه الأحمر والأبيض استقرارا أيضا، ونعرض التفاصيل فيما يلي:

- تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض، اليوم الثلاثاء 24-5-2022، التي تتكون من 30 بيضة، بين 70 و90 جنيهًا.

- وتراوح سعر طبق البيض الأحمر اليوم الثلاثاء الذي يحتوي على 10 بيضات بين 30 جنيهًا إلى 37 جنيهًا.

- وتراوح سعر كرتونة البيض «10 بيضات» ما بين 32 و50 جنيهًا.

أسعار الدواجن اليوم

وسجلت أسعار الدواجن استقرار بعد تراجع وصل إلى 38 جنيه في الأسواق، وسط توقعات باستمرار الانخفاض الفترة المقبلة وفق عبدالعزيز السيد.

وسجلت الدجاجة الكاملة وزن كيلوجرام ما بين 72 جنيهًا إلى 90 جنيهًا، حسب التغليف والشركة المصنعة.

كما سجلت صدور دجاج مخلي دون عظم 90 جنيهًا، وطبق أجنحة تراوح ما بين 45 إلى 55 جنيهًا.