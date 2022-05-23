إصابة 5 أشخاص في انقلاب تروسيكل على الطريق الساحلي بالبحيرة

أصيب 5 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب «تروسيكل» على الطريق الدولي الساحلي، بنطاق مركز إدكو في محافظة البحيرة، باتجاه الإسكندرية، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى العام، لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

إخطار أمني بانقلاب «تروسيكل» على الطريق الساحلي

تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطاراً من مركز شرطة إدكو يفيد استقبال المستشفى 5 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث انقلاب تروسيكل على الطريق الدولي الساحلي، بنطاق ذات المركز وحرر المحضر اللازم.

أسماء المصابين في حادث الطريق الساحلي

بالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من «محمد مسعد زيتون»، 28 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم وكسر في الساق اليمنى، و«صبري محمد خليل»، 30 سنة، مصاباً بكدمات متفرقة من الجسم وكسر في الذراع اليسرى، و«السيد خالد عبدربه»، 28 سنة، مصاباً بكدمات وجروح قطعية في الساق وكسر في الذراع اليسرى ونزيف في البطن، و«أحمد عبدالعزيز أحمد»، 21 سنة، مصاباً باشتباه نزيف بالبطن وكدمات متفرقة وكسر في الحوض، و«حسين علي عزيز»، 33 سنة، مصاباً بكدمات وجروح قطعية وكسر في الذراع اليسرى واشتباه ما بعد الارتجاج.

تحرير المحضر اللازم والنيابة تباشر التحقيق

جرى نقل المصابين إلى مستشفى إدكو العام، لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة، التي تولت التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية بشأن الحادث.