مسؤول أوكراني: نجاة بوتين من محاولة اغتيال.. ودمرنا صاروخ كروز و6 طائرات بدون طيار

أكد مدير الاستخبارات الأوكرانية، كيريلو بودانوف، أن بوتين نجا من محاولة اغتيال اسهدفته في منتصف الحرب الروسية على بلاده، قبل شهرين، مشيرا إلى أن أفرادا من منطقة القوقاز، حيث أرمينيا وأذربيجان وجورجيا وأجزاء من جنوب روسيا، هم من استهدفوه، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية صحيفة «أوكراينسكا برافدا» الأوكرانية.

وفي إطار مشروع مدرسة بريماكوفا «100 سؤال لقائد»، أوضح وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن السياسيين الغربيين الذين يتحدثون عن هزيمة «موسكو» في أوكرانيا، لهم معرفة سيئة لتاريخ بلاده.

تدمير صاروخ كروز و6 طائرات بدون طيار

أعلنت قيادة القوات الجوية الأوكرانية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تدمير صاروخ كروز و6 طائرات بدون طيار و30 مركبة قتالية مدرعة تابعة لـ الجيش الروسي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

«بوجوتا»: سنرسل مهندسون من الجيش الكولومبي إلى أوروبا

من جانبه، قال وزير الدفاع الكولومبي، دييجو مولانو، على موقع التدوينات القصيرة «توتير»، إن «بوجوتا» سترسل 11 مهندسا عسكريا من الجيش الكولومبي إلى أوروبا لتدريب العسكريين الأوكرانيين على إبطال مفعول الألغام.

وأوضح الرئيس الأوكراني، فولدويمير زيلينسكي، أن أي اجتماع لإنهاء الحرب مع موسكو لن يكون إلا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لأنه وحده من يتخذ القرارات، مضيفا عبر فيديو في المنتدى الاقتصادي العالمي في «دافوس» إن الأسابيع المقبلة ستكون صعبة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

رئيس أوكرانيا: ترتيب أي نوع من المحادثات مع «موسكو» أصبح أكثر صعوبة

وأشار زيلينسكي، إلى أن ترتيب أي نوع من المحادثات مع «موسكو» أصبح أكثر صعوبة في ضوء دليل على أفعال روسية ضد المدنيين تحت الاحتلال. وأضاف الرئيس الأوكراني، أن أي فكرة عن استعادة «شبه جزيرة القرم» بالقوة، التي ضمتها روسيا في عام 2014، ستؤدي إلى سقوط مئات الآلاف من الضحايا.

بدوره، كشف وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أن نحو 50 من قادة الدفاع من جميع أنحاء العالم، وافقوا على إرسال المزيد من الأسلحة المتقدمة إلى أوكرانيا، بما في ذلك قاذفة صواريخ «هاربون» وصواريخ لحماية سواحلها، رافضا الإفصاح عما إذا كانت الولايات المتحدة سترسل إلى أوكرانيا قاذفات صواريخ متنقلة عالية التقنية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأشار أوستن، إلى أن 20 دولة أعلنت أنها سترسل حزمة جديدة من المساعدات الأمنية إلى أوكرانيا، مضيفا أن الدنمارك وافقت على إرسال قاذفة لصواريخ هاربون وصواريخ إلى أوكرانيا.

الخارجية الررسية: تعاون موسكو وبكين في المجال الاقتصادي سيكتسب زخما قريبا

وفي سياق آخر، أضاف لافروف، إن التعاون الاقتصادي مع الصين سيكتسب زخما قريبا، على خلفية اتخاذ الغرب موقف الديكتاتور ضد روسيا، مضيفا إن العدد الرئيسي من المشاريع مع الصين يتطور ويتم تنفيذها هناك.

وأشار لافروف، إلى فرصة لـ موسكو، لتحقيق إمكانات روسيا في مجال التقنيات العالية، بما في ذلك الطاقة النووية.

وشدد الوزير الروسي، على أن «موسكو» ستعتمد على نفسها فقط وعلى البلدان التي أثبتت موثوقيتها ولا ترقص على أنغام شخص آخر. وأضاف لافروف، أنه إذا أراد الغرب عودة الاستقرار للعلاقات مع بلاده فأن روسيا ستفكر في الأمر. وتابع لافروف قائلا، إن بلاده عليه وقف استيراد البضائع من الغرب لضمان أمن الاقتصاد الروسي، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته أمس الاثنين، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأيرلندي مايكل مارتنفي دبلن، أنه يعتقد أن «الاتحاد الأوروبي» يمكن أن يتوصل إلى إجماع خلال أيام على حزمة سادسة من العقوبات على «موكسو» من شأنها انهاء استهلاكه لنفط وغاز روسيا في أقرب وقت ممكن.

وأوضح روته: «بصفتنا مستهلكين رئيسيين للنفط والغاز الروسي فإننا نقوم بشكل أساسي بتمويل حرب بوتين المروعة»، على حد قوله.

التايم الأمريكية تدرج بوتين وزيلينسكي والرئيس الصيني وبايدن على قائمة أكثر الأشخاص نفوذا

وفي سياق متصل، أدرجت مجلة «تايم» الأمريكية، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والأوكراني فلاديمير زيلينسكي والصيني «شي جين بينج» والرئيس الأمريكي جو بايدن، والمستشار الألماني أولاف شولتس، ورئيسة «المفوضية الأوروبية»، أورسولا فون دير لاين، في تصنيفها لأكثر الأشخاص نفوذا في فئة القادة، كما تضمن القائمة دميتري موراتوف الحائز على جائزة نوبل ورئيسة تحرير موقع «برافدا» الأوكرانية، سيفجيل موساييفا.