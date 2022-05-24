مصطفى جاد يخطط لـ«ميني ألبوم» بعد نجاح «كلام كبار»

طرح الفنان مصطفى جاد، أغنية جديدة بعنوان «كلام كبار» مؤخرا، عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا منذ طرحها، حيث تخطت مليون ونصف المليون مشاهدة في أقل من أسبوع من طرحها، وهي من كلمات أحمد سرور والحان مصطفى جاد وتوزيع ماز.

وبعد النجاح الكبير الذي حققته الأغنية، أبدى مصطفى جاد رأيه في الأغنيات التي تعتمد على عدد أقل من الصنّاع، ويمكن للمطرب تلحينها، قائلًا: «عندي مدرسة دايما إن المزيكا كلها شارع واحد، بتعرف تكتب اكتب، بتعرف تلحن لحن، بتعرف توزع وزع، والدليل على كده عندك بيلي أيلش عندها 20 سنة بتكتب بتلحن وبتعمل كل حاجة هي حاسة بيها».

مصطفى جاد وأغاني ويجز

وأضاف خلال لقائه في برنامج «MBC Trending»: «إحنا عندنا مشكلة في الوطن العربي إن ملحن هيغني، أو إيه يا عم أنت هتكتب كل حاجة لنفسك وتلحن، والدليل عندك حد زي المطرب ويجز مكسر الدنيا نجاح بيتكتب ويلحن لنفسه، وأصحابه ينفذوا الكليب».

مصطفى جاد يستعد لطرح أغنية جديدة

وعن أعماله المقبلة، أكد أنّه يستعد الفترة المقبلة لطرح أغنية سينجل جديدة في يوليو المقبل، وأنّه انتهى بالفعل من تصويرها، كما أنّه بدأ التفكير في عمل ميني ألبوم، موضحًا: «بدأت أفكر في الميني ألبوم عشان يبقى زي حدوتة أعرف أحكيها، لأن فيه حاجات كتيرة جوايا كملحن معرفتش أطلعها، وبتمنى الناس تحبها مني».