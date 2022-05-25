بصورة شهادة وفاة.. خطوات الحصول على مصاريف جنازة صاحب المعاش

يتساءل الكثير من المواطنين عن كيفية صرف نفقات الجنازة بعد وفاة صاحب المعاش، وكذلك المستندات المطلوبة للصرف لتؤكد التأمينات الاجتماعية أنه عند وفاة صاحب المعاش، فإن الجهة التي كانت تصرف المعاش تلتزم بصرف نفقات جنازة بواقع معاش ثلاثة أشهر «90 يوما».

مستحقو نفقات جنازة صاحب المعاش

وأوضحت الهيئة القومية على الموقع الرسمى لها، أن مصاريف جنازة صاحب المعاش المتوفى تصرف بالترتيب لكل من «الأرمل بعد وفاة صاحبة المعاش، الأرملة وفي حالة وجود أكثر من أرملة توزع بينهن بالتساوي، فإذا لم يوجد أرملة لـ«صاحب المعاش، تصرف النفقات لأرشد الأولاد، وفى حالة عدم وجودهم، فإنه يتم صرفها لأي شخص يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة».

صرف نفقات الجنازة خلال 3 أيام على الأكثر

ولفتت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية إلى أنه يجب صرف نفقات الجنازة خلال 3 أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.

المستندات المطلوبة لصرف نفقات الجنازة

وحددت التأمينات الاجتماعية المستندات المطلوبة لصرف نفقات الجنازة كالتالى :

- تقديم المستفيد صورة طبق الأصل من شهادة وفاة صاحب المعاش.

- النموذج المحدد أو طلب صرف مصاريف الجنازة​.

صرف المعاشات للقصر دون قرار وصاية

ولفتت التأمينات الاجتماعية إلى أن المعاشات والمبالغ المستحقة للقصر تصرف إلى والدتهم دون حاجة إلى صدور قرار وصاية أو اعلام وراثة ، فإذا لم توجد الأم فيتم الصرف إلى الولي الشرعي فإذا لم يوجد فتصرف إلى من يتقدم بقرار تعيينه وصياً.

خصم 2% من نصيبها المستحق فى المعاش

وأشارت التأمينات إلى أن أرملة صاحب المعاش تنتفع بخدمات التأمين الصحي، لافتا إلى أنه فى حالة ابداء رغبتها فى الإنتفاع بتأمين المرض، مقابل خصم 2% من نصيبها المستحق فى المعاش لصالح التأمين الصحى.