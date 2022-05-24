ضريح الإمام الشافعي يبدأ استقبال محبيه بعد سنوات من الإغلاق للترميم

بعد ست سنوات من الأغلاق، وأكثر من عام على افتتاح أعمال ترميم قبة الإمام الشافعي بمنطقة المجاورين بمحافظة القاهرة أعلنت مبادرة «الاثر لنا»، فتح أبواب قبة ضريح الإمام الشافعي للزيارة ليعاود الضريح استقبال رسائل محبيه يوميا من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء يوميا باستثناء أوقات الصلاة، وذلك عقب قرار وزارة الأوقاف بفتح أضرحة آل البيت والأولياء الصالحين للزيارة وهي الأضرحة التي أغلقت كأجراء احترازي ضمن قرارات الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا حيث تم إغلاق القبة والضريح بعد أيام من افتتاح أعمال الترميم.

وقالت المهندسة مي الإبراشي رئيس جمعية الفكر العمراني المشرف على مشروع ترميم قبة وضريح الإمام الشافعي: «على مدار السنوات الخمس الماضية، قام مكتب مجاورة للعمران بتنفيذ مشروع الترميم في الفترة بين 2016 و2021 ضمن مبادرة الأثر لنا وتم تنفيذ كافة أعمال الترميم تحت إشراف وزارة السياحة والآثار».

كشف فريد أسفل الضريح

وتابعت: «المشروع منفذ بدعم من صندوق السفراء الأمريكي للحفاظ على التراث الثقافي وبدعم إضافي من مؤسسة بركات، وصندوق الأمير كلاوس، ومؤسسة ألف حيث عمل فريق المبادرة على ترميم الضريح والقبة الخارجية، والكشف على الأضرحة الموجودة أسفل الأرضية والتي تعود لعصور قديمة كانت بمثابة كشف فريد أسفل الضريح».

أعمال ترميم واصلاحات

وشملت أعمال الترميم الخارجية ترميم كامل لأعمال الجص المزخرف والقبة المفضضة والمركب الذي يعلوها، فيما تضمنت الأعمال الداخلية ترميم الأخشاب الملونة، والتكسيات الرخامية الملونة، بالإضافة إلى الإصلاحات الإنشائية للمباني، وأعمال ترميم الأسقف والتبليط، كما اُجريت مجموعة من أعمال الترميم الخاصة مثل ترميم التوابيت الخشبية والمقصورات والتكسيات الرصاص، والعشاري، كما تضمنت أعمال الحفائر وتحديث نظام الإنارة وإضافة لوح توضيحية، وتضمن المشروع أيضًا توثيقًا شاملاً للمبنى وتفاصيله الزخرفية.