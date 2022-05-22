رئيس التحرير

محمود مسلم

المشدد 3 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه لـ9 متهمين بالتنقيب عن الآثار في سوهاج

كتب:

شيماء دراز
11:03 م | الأحد 22 مايو 2022
محكمة سوهاج - أرشيفية

محكمة سوهاج - أرشيفية

قضت محكمة جنايات سوهاج، بالسجن 3 سنوات لـ9 أشخاص وغرامة 500 ألف جنيه لكل منهم، لاتهامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار بمركز جرجا بمحافظة سوهاج، وصدر الحكم برئاسة المستشار خالد مصطفى، وعضوية المستشارين محمد أبوالقاسم، وضياء دهيس، بأمانة سر صلاح تمام.

أحداث الواقعة تعود إلى يونيو 2021 

وتعود أحداث الواقعة إلى شهر يونيو من العام الماضي، بدائرة مركز جرجا بمحافظة سوهاج عندما قام كلا من «ع . م»، 46 عاما، سائق، و«م . ع»، 56 عاما، عامل، و«هـ . ع»، 23 عاما، عامل، و«م . خ»، 35 عاما، عامل، و«ز . ش»، 30 عاما، عاطل، و«ع . م»، 45 عاما، عاطل، و«م . خ»، 37 عاما، عامل، و«ح . ج»، 20 عاما، فكهاني، و«أ . خ»، 23 عاما، عامل، وجميعهم من مركز جرجا بمحافظة سوهاج، بالتنقيب عن الآثار بدائرة المركز وتم ضبطهم. 

النيابة تحيل القضية لمحكمة الجنايات بسوهاج

وقد وجهت نيابة سوهاج العامة للمتهمين، تهمة الحفر والتنقيب عن الآثار بمنزل أحدهم في جرجا، وتم التحفظ على المضبوطات وأدوات الحفر، وإحالة القضية لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

اقرأ المزيد:

افتتاح وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى سوهاج الجامعي الجديد

افتتاح وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى سوهاج الجامعي الجديد.. 32 ماكينة

600 طالب وطالبة أدوا امتحانات دبلوم الخط العربي في سوهاج اليوم

القبض على 3 مستريحين في سوهاج وأسوان والإسكندرية.. جمعوا ملايين الجنيهات

الانتهاء من تبطين 75 ترعة في سوهاج

«مياه سوهاج» تعلن نتيجة تظلمات المتقدمين لوظيفة «مراقب أمن»

انخفاض درجات الحرارة بمحافظة سوهاج.. طقس معتدل نهارا ولطيف ليلا
بقلم شيماء دراز