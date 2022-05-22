المشدد 3 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه لـ9 متهمين بالتنقيب عن الآثار في سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، بالسجن 3 سنوات لـ9 أشخاص وغرامة 500 ألف جنيه لكل منهم، لاتهامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار بمركز جرجا بمحافظة سوهاج، وصدر الحكم برئاسة المستشار خالد مصطفى، وعضوية المستشارين محمد أبوالقاسم، وضياء دهيس، بأمانة سر صلاح تمام.

أحداث الواقعة تعود إلى يونيو 2021

وتعود أحداث الواقعة إلى شهر يونيو من العام الماضي، بدائرة مركز جرجا بمحافظة سوهاج عندما قام كلا من «ع . م»، 46 عاما، سائق، و«م . ع»، 56 عاما، عامل، و«هـ . ع»، 23 عاما، عامل، و«م . خ»، 35 عاما، عامل، و«ز . ش»، 30 عاما، عاطل، و«ع . م»، 45 عاما، عاطل، و«م . خ»، 37 عاما، عامل، و«ح . ج»، 20 عاما، فكهاني، و«أ . خ»، 23 عاما، عامل، وجميعهم من مركز جرجا بمحافظة سوهاج، بالتنقيب عن الآثار بدائرة المركز وتم ضبطهم.

النيابة تحيل القضية لمحكمة الجنايات بسوهاج

وقد وجهت نيابة سوهاج العامة للمتهمين، تهمة الحفر والتنقيب عن الآثار بمنزل أحدهم في جرجا، وتم التحفظ على المضبوطات وأدوات الحفر، وإحالة القضية لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.