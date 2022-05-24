النطق بالحكم على 3 متهمين بقتل عامل في المطرية لخلافات ثأرية

تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، بعد قليل، جلسة النطق بالحكم على 3 متهمين بقتل عامل بسبب خلافات ثأرية بينهم في المطرية.

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد مسعد أحمد، وعضوية المستشارين محمد خيري عبدالسلام، ومحمد منير الجوهري، وأمانة سر يوسف زهدي، وبهاء طنطاوي.

ضرب أفضي إلى موت

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 9249 لسنة 2021 جنايات المطرية، والمقيدة برقم 3886 لسنة 2021 كلي شرق القاهرة، قيام المتهمين الأول «رضا. إ 28 عامًا، عامل»، والثاني «محمد. ش، 46 عامًا، عامل»، بضرب المجني عليه «إبراهيم. ع» بسبب خلافات ثأرية بينهم، مع سبق الإصرار، ولكنهما لم يقصدا من ذلك قتله وإنما أفضى ضربه إلى الموت.

أعدوا أسلحة بيضاء

وأضافت أوراق القضية، أن المتهم الأول أعد سلاحا أبيضا «مطواة»، وأعد الثاني سلاحا أبيضا «سكين»، وتوجها إلى المكان الذي أيقنا فيه تواجد المجني عليه، وما أن ظفرا به حتى سدد له المتهم الأول طعنة بـ سلاح في حوزته، وتواجد المتهم الثاني في مسرح الجريمة للشد من أزره، فأحدثا إصابته التي أودت بحياته.

الجريمة تمت بالتحريض

كما اشترك معهم المتهم الثالث «أحمد. م»، لإتمام هذه الجريمة عن طريق التحريض والاتفاق، فوقعت تلك الجريمة، فضلا عن إحرازه سلاح ناري «بندقية»، غير مرخصة، وذخيرة، وبتفتيشه عثر معه على السلاح.

اعترافات المتهمين

وبتنفيذ عدد من الأكمنة للمتهمين تم ضبطهم، وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترفوا بارتكابهم للواقعة على النحو المبين بالتحقيقات، وذلك لوجود خلافات ثأرية فيما بينهم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، والتي أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة لنظر القضية.