سعادة بين طلاب ثانية ثانوي.. امتحان الأحياء سهل والفلسفة متوسطة المستوى

انتهي طلاب الصف الثاني الثانوي، الفترة الصباحية، من أداء امتحان الفصل الدراسي الثاني لمواد الأحياء للشعبة العلمية، والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، ورقيا بنسبة 30% ويشمل الأسئلة المقالية، وإلكترونيا بنسبة 70% ويشمل أسئلة الاختيار من متعدد.

الامتحان سهل وورقة المفاهيم مفيدة

عبر طلاب الصف الثاني الثانوي، عن سهولة امتحان الأحياء لطلاب الشعبة العلمية، والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية، مؤكدين أن الامتحان سهل، وفي مستوى الطالب المتوسط، وأن الوقت كان كافيا للحل، وأن ورقة المفاهيم، التي استلمها الطلاب بداية الامتحانات مع ورقة الأسئلة مفيدة، وساعدت الطلاب في الحل.

وقالت هبة مصطفى، الطالبة بالصف الثاني الثانوي، إن امتحان الأحياء، جاء سهلا وفي مستوى الطالب المتوسط، ولا توجد أسئلة معقدة، سواء في الجزء المقالي أو الإلكتروني.

أكد الطالب عبد الرحمن، سهولة امتحان الأحياء، مشيرا إلى أن ورقة المفاهيم كانت مفيدة، وتحتوي على معلومات، ساعدتهم على حل أسئلة الامتحان.

وبالنسبة لامتحان الفلسفة، أوضحت الطالبة أسماء عبد العزيز، أن أسئلة امتحان الفلسفة، جاءت مباشرة، وفي مستوي الطالب المتوسط، وأن المنصة كانت تعمل بكفاءة.

التعليم: منصة الامتحان تعمل بكفاءة

كشف مصدر مسئول بغرفة العمليات بوزارة التربية والتعليم، أن الغرفة المركزية لمتابعة امتحانات ثانية ثانوي، لم تتلق أي شكاوى من الطلاب، عن وجود أي مشكلات في المنصة بامتحان الفلسفة لطلاب الشعبة الأدبية، أو الأحياء لشعبة علمي.