عاجل.. أنباء عن تسريب امتحان الأحياء لطلاب الصف الثاني الثانوي 2022

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا زعموا أنّها لامتحان مادة الأحياء الذي يعقد لطلاب الصف الثاني الثانوي شعبة علمي علوم ورقيا وإلكترونيا في المدارس، حيث تعقد الأسئلة المقالية التي وضعتها الإدارات التعليمية ورقيا، والأسئلة الموضوعية أي الاختيار من متعدد إلكترونيا، على أجهزة التابلت، بعد أن وضعها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

وبدأ امتحان مادة الأحياء قبل قليل، في الجزء الورقي المخصص له 30% من الدرجات، ووضعته الإدارات التعليمية وفق المواصفات الفنية التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وحال غياب الطالب عنه لا يحق له دخول الامتحان الإلكتروني، لأن الامتحان الورقي والإلكتروني «واحد».

كاميرات مراقبة داخل لجان الامتحانات

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أكد أنّ الوزارة تتابع كل من يسرّب الامتحانات، موضحا أنّ اللجان الامتحانية مزودة بكاميرات مراقبة تمكن غرفة العمليات المركزية المشكلة في وزارة التربية والتعليم، من معرفة من يصور الامتحانات ويسربها، فضلا عن البيانات الخاصة بكل طالب أو طالبة، والموجودة على أجهزة التابلت.

منع دخول الهاتف إلى اللجان

وكشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أنّه حال ثبوت صحة الأوراق المتداولة، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الطالب المسرب للامتحان، موضحا لـ«الوطن»، أنّه غير مسموح بدخول الهاتف المحمول إلى لجان الامتحانات، أو أي كتب أو مذكرات خارجية، موضحًا أنّ تصوير الامتحان يشمل بيانات الطالب المسرب، وبالتالي من السهل تعقبه والتأكد من صحة التسريبات.

ونوه المصدر، بأنّ امتحان مادة الفلسفة والمنطق يعقد في لجان مؤمنة، وجرى التنبيه على جميع الإدارات التعليمية بعدم السماح لأي طالب بدخول الامتحانات بأي جهاز إلكتروني غير جهاز التابلت، لافتا إلى أنّه يتم تسليم الطالب ورقة مفاهيم في اللجنة، ومسموح له الكتابة عليها، على أن تسلم الورقة من الطلاب عقب انتهاء الامتحان.