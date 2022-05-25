حظك اليوم برج الثور الأربعاء 25-5-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الثور من أكثر المواليد التي تتسم بالطموح الكبير فهو يحقق نجاحات كبيرة في عمله بفضل طموحه الكبير في مختلف نواحي الحياة، فهو شديد الإخلاص لعمله ويسعى لتحقيق كل المهام التي يطلبها مدرائه منه.

مواصفات برج الثور

ومن أبرز سمات برج الثور أنه يتسم بالحساسية الشديدة، ومن الممكن أن تؤثر كلمة صغيرة به رغم شخصيته القوية، كما أنه يتسم بالعناد الشديد، فهو يحب أن ينفذ رأيه مهما كانت العواقب أو آراء الآخرين من حوله فهو لا يهتم بها، وعلى الجانب الآخر فهو يتعامل بلطف مع الجميع خاصة أهله وأحبائه.

وتقدم خبيرة الفلك عبير فؤاد خدمة يومية للقراء، تشمل حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي لمواليد برج الثور، اليوم الأربعاء 25 مايو، استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها «الوطن» لقرائها.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة، وعليك اليوم أن تنظم جهودك وتعمل في صمت وتتجنب الدخول في نقاشات حادة في العمل، لأن ذلك قد يتسبب في مشكلات عديدة لك في حياتك المهنية والعملية، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الثور.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

اليوم يلزمك الكثير من الصبر، فلا تتسرع في أقوالك مع أحبائك وأهلك، حيث إن التسرع قد يجعلك تدخل في مشكلات تتسبب في قطيعة مع من تحب.