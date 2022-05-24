استشاري نفسي: يجب تمتع الفرد بالصلابة النفسية للتكيف مع الظروف.. فيديو

قال الدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية، إن الهلع العصبي ليس له سبب مباشر، ولكن هناك مجموعة من النظريات أو العوامل، بينها العامل الوراثي، مشيرًا إلى أن جزء من الأمراض النفسية وراثي، وبالتالي يجب أن يتمتع الإنسان بقدر كبير من الصلابة النفسية للتكيف مع الظروف، فقد يكون هذا المرض ناتجا عن الضغط على المريض في التنشئة الاجتماعية مثل الضرب والإهانة والتحقير والنعت ببعض الصفات غير المرغوبة والتحطيم المعنوي والتعرض للخبرات المؤلمة مثل التحرش والزواج المبكر والاعتداءات.

الخيانة الزوجية أو الطلاق والانفصال عوامل مفجرة تظهر وجود الهلع عند الإنسان

وأضاف استشاري الصحة النفسية في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، أن تعرض الإنسان لهذه العوامل، عندما يكبر يكون مهيئا للإصابة بالهلع العصبي، كما قد يتسبب تغيير ظروف الحياة في الإصابة بهذا المرض، مثل وفاة الزوج أو الخيانة الزوجية أو الطلاق والانفصال، أي أنها تكون عوامل مفجرة تظهر وجود الهلع عند الإنسان.

واستكمل استشاري الصحة النفسية أن نوبات الهلع العصبي تستمر من دقيقة إلى 5 دقائق، وقد تكون متوسطة فتستمر من 10 دقائق إلى 20 دقيقة، وهناك نوبات هلع قد تستمر لمدة ساعة، موضحًا أن بعض النوبات أسبوعية والأخرى يومية، بالإضافة إلى الهلع الموسمي.

ارتباط شرطي بين فصل الربيع واستدعاء الخبرة المؤلمة

وأضاف هندي أن بعض الأشخاص يصابون بهلع من فصل الربيع بسبب ظروف شخصية، مثل حالات الوفاة أو التعرض لحادث، فـأصبح هناك ارتباطا شرطيا بين فصل الربيع واستدعاء الخبرة المؤلمة، متابعا أن هناك بعض الأشخاص مصابون بمرض الهيموفوبيا، وهو الخوف من الدم، فعندما يفرح الناس بعيد الأضحى المبارك، يصاب باضطراب الهلع.

وأشار استشاري الصحة النفسية إلى أن هناك متلازمة تعرف باسم متلازمة البالطو الأبيض التي تصيب الأطفال، بسبب تخويفهم بالحقنة من جانب الوالدين، أو تعامل الطبيب بقسوة معهم، لذلك يصبح كل ما يتعلق بالإجراءات الطبية مدعاة للفوبيا، وبالتالي إذا مر هذا الشخص بجوار مستشفى قد يصاب بالهلع في فترة الليل.