حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 24-5-2022 عاطفيا ومهنيا

يعرف عن مواليد برج الجوزاء، قدرتهم على التكيف السريع مع كل المواقف والأوضاع العملية والاجتماعية، التي يجد نفسه فيه، كما أنه قادر على التواصل مع مختلف الشخصيات بعقليتهم المتعددة، ما يجعله شخصية ناجحة، لكن من أسوأ ما يميز هذا البرج هو أنهم انفعاليون وسريعو الغضب بشكل كبير.

وللمهتمين بمتابعة أخبار الفلك وتحركات الكواكب، تستعرض موقع «الوطن»، ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد مهني والعاطفي، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد في السطور التالية:

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيًا

اليوم يمر مواليد برج الجوزاء، بتغيرات على المستوى المهني وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أن اليوم يكون القمر في مربع برجك، ورغم شعورك بالتشوش.. قد تميل لدراسة مشروع شخصي يهمك.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيًا

تضيف «فؤاد» بينما على المستوى العاطفي يكون فينوس والشمس داعمان، ويساعدانك على إثبات وجودك مهما كانت الضغوط.

مشاهير برج الجوزاء

وعلى الرغم من طبيعة مواليد برج الجوزاء المتقلبة، إلا أنهم شخصية عملية وتعشق عملها لأقصي حد، على رأس مشاهير ها البرج الفرعون المصري واسطورة كرة القدم محمد صلاح، والطبيب مكتشف مرض ألزهاير الدكتور ألويس ألزهايمر، والشاعر خليل مطران، الفنان المصري توجو مزراحي، ومحمود ياسين، أحمد مكي، نضال الشافعي، ووزير الاثار المصري زاهي حواس، والمذيع والاعلامي نيشان وبطل أفلام سبايدر مان توم هولاند