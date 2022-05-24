تعليم القاهرة: عقد ورشة عمل لتوحيد معايير تصحيح «الإنجليزي» للإعدادية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، عن عقد ورشة عمل إدارة التوجيه لتوحيد معايير تصحيح مادة اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية، الفصل الدراسي الثاني 2022 بعد امتحان الطلاب اليوم الثلاثاء وتكريم فريق العمل.

عقد ورشة عمل لتوحيد معايير تصحيح اللغة الإنجليزية

وأكدت منال عزقول، مدير إدارة التوجيهات وموجه عام الرياضيات، عقد ورشة عمل لتوحيد معايير التصحيح لمادة اللغة الإنجليزية الذي أداه طلاب الشهادة الإعدادية اليوم بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية على مستوى إدارات القاهرة.

وقالت مدير إدارة التوجيهات،أن ورشة العمل اليوم شاركت فيها 33 إدارة تعليمية، وفق تعليمات وتوجيهات محمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة.

الالتزام بنماذج الإجابة والتصحيح لصالح الطالب

وأوضحت أهمية تلك الورشة في توضيح أليات التصحيح والالتزام بنماذج الإجابة والتصحيح لصالح الطالب مع متابعة فريق عمل المديرية أعمال التصحيح والكنترولات بالإدارات التعليمية حيث تعد عملية التصحيح من أهم المراحل حيث تقيس أداء الطلبة لذا فهي أمانة ومسئولية.

تكريم اللجنة الفنية المشاركة في وضع الامتحان

وأكدت «عزقول»، الالتزام بتعليمات وتوجيهات وكيل أول الوزارة، ومدير المديرية ومدير عام التعليم العام والتجريبيات والتأكيد على التصحيح لصالح الطلبة.

كما كرمت غالية عبد الفتاح موجه أول مركزي اللغة الإنجليزية اللجنة الفنية المشاركة في وضع الامتحان من موجهي اللغة الإنجليزية لحسن تعاونهم وإخلاصهم وتفانيهم في العمل، ووجهت الشكر لفريق عمل التطوير التكنولوجي بالمديرية المشارك في ورش عمل التوجيهات، لما قدموه من جهود متميزة بورش عمل تقدير درجات الشهادة الإعدادية وحسن التعاون.