«تعليم القاهرة» تعلن تفاصيل امتحان الإنجليزية لطلاب الشهادة الإعدادية

أدى طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة، امتحان مادة اللغة الإنجليزية والفرنسية بالفصل الدراسي الثاني، وبدأت الامتحانات في التاسعة صباحاً، ورقياً في المدارس داخل لجان مؤمنة تراعي الإجراءات الوقائية المشددة ضد كورونا.

وقال محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة، إنّ ورقة امتحان اللغة الإنجليزية ورقة واحدة وواضحة من حيث الشكل العام والأسئلة شاملة لجميع أجزاء المنهج ومرتبة ومتنوعة ومناسبة للوقت والمراجعة.

الأسئلة تراعي الفروق الفردية

وأضاف «عطية»، في بيان له، أن صياغة الأسئلة وتدرجها جاءت مباشرة لا غموض فيها وتراعي الفروق الفردية ومطابقة للمواصفات الواردة من المركز القومي للامتحانات وتشمل جميع المستويات المعرفية، مشدداً على تحري الدقة والسرية والتزام جميع المصححين بقواعد التصحيح.

ونوه إلى أن غرفة عمليات المديرية حريصة على التنسيق الكامل مع الإدارات التعليمية للاطمئنان والاستعلام عن مدى سهولة الامتحان أو صعوبته وأفادت جميع التقارير أن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط، ولم تتلق غرفة العمليات أية شكاوى حتى الآن وتراعي الفروق الفردية.

طلاب الشهادة الإعدادية يشيدون بمستوى امتحان الإنجليزية

وفي سياق متصل، أشاد عدد من طلاب الصف الثالث الإعدادي، بمستوى امتحان الإنجليزي، موضحين أن الامتحان جاء مباشرا ولا يشمل أي أسئلة معقدة في مختلف أجزائه، وجاء من المقرر الدراسي الذي تم شرحه في الفصل الدراسي الثاني.

وقال محمد مجدي، طالب بالصف الثالث الإعدادي، إن التسريبات تعطل مبدأ تكافؤ الفرص وتساوي بين الطالب المجتهد والمتقاعس، ومن جانبه، أكد الطالب محمد سعيد، أن الامتحان جاء مباشراً ولم يشمل أي أسئلة معقدة ومن المقرر الدراسي، وأسئلة الاختيار من متعدد تعتمد على الفهم.