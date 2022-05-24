معلومات عن نادية حماد وجون ماجد المشاركين بمؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»

يعد مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة» النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات تطلقها وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبمشاركة عدد من الوزارات والجهات المعنية، وحضور عدد كبير من الخبراء المصريين بالخارج.

وتنطلق جلسات وفعاليات النسخة السادسة «مصر تستطيع بالصناعة»، على مدار يومي 31 مايو و1 يونيو المقبل، بمحافظة القاهرة، بمشاركة ممثلي عدد من الشركات الأجنبية لأول مرة.

5 معلومات عن نادية حماد

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، أبرز المعلومات عن نادية حماد المشاركة بمؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، وفقا لوزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، كالتالي:

1- رئيس شركة ناسي سولوشن للمستلزمات الطبية بالولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2018 وحتى الآن.

2- عملت نائبا للرئيس العالمي للشؤون السريرية ببيومريوكس فى فرنسا خلال الفترة من عام 2005 وحتى عام 2018.

3- إحدى المشاركات فى جلسات النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، وهي «مصر تستطيع بالصناعة».

4- شغلت منصب نائب رئيس قيادة وتوجيه المجلس العالمي للبحث والتطوير.

5- استعانت بها شركة باير هيلث كير فى منصب مدير الجودة منذ عام 2001 وحتى عام 2005.

6 معلومات عن جون ماجد

وتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن جون ماجد أحد المشاركين بالمؤتمر، كالتالي:

1- مستشار الإدارة والموارد البشرية بمنظمة غير حكومية، للأنشطة الخيرية بقارتي آسيا وأفريقيا.

2- شغل منصب مسؤول توظيف بمجموعات الأمير.

3- أحد المشاركين فى النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، وهي «مصر تستطيع بالصناعة».

4- عمل مسؤول توظيف بسمارت فرنيتشر.

5- حاصل على بكالوريوس التجارة، قسم محاسبة من جامعة طنطا مصر.

6- حاصل على شهادة في الموارد البشرية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة.