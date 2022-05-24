هل الوقت الحالي مناسب لشراء الذهب؟.. إليك أهم النصائح

تراجعا ملحوظا تشهده أسعار الذهب خلال الفترة الحالية، جعل الكثيرون يتساءلون عن أفضل الأوقات المناسبة للشراء والاستثمار، وسبب الانخفاض والتذبذبات.

الخبير الاقتصادي أحمد حنفي، قال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إن تذبذ وتغير الذهب متروك لآلية العرض والطلب خلال تعاملات اليوم الواحد.

الانخفاض الملحوظ في سعر الذهب

وأضاف الخبير الاقتصادي أن الانخفاض الملحوظ في سعر الذهب أدى إلى التدافع لدى المراقبين نحو الشراء، وبالتالي أدى إلى زيادة الطلب اليومي، وحدوث ارتفاع طفيف في الأسعار.

أسباب هبوط سعر الذهب

ويرجع أسباب هبوط سعر الذهب إلى قرارات الفيدرالي، الذي أثر على اتجاهات البورصة العالمية، بالإضافة إلى زيادة المعروض من الذهب، موضحا أن سوق المعدن الأصفر يخضع لعوامل العرض والطلب والبورصة والدولار.

نصائح لمن يريد البيع والشراء

وقال حنفي، إن الفترة الحالية هي الوقت المناسب للشراء ومن الأفضل شراء السبائك والأونصات والجنيه الذهب لمن يريد الاستثمار، مشيرا إلى أن من يريد البيع عليه الصبر قليلا.

وفي ذات الصدد، قال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن أسعار الذهب ستشهد زيادة أخرى الفترة المقبلة، ناصحا الراغبين في الاستثمار أو الزينة بالشراء في الوقت الحالي.

أسعار الذهب اليوم

يذكر أن أسعار الذهب في مصر ارتفعت في بداية تعاملات، اليوم الثلاثاء، وسجل عيار 24 نحو 1200 جنيه، وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 1050 جنيها، وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 900 جنيه، لتنخفذض مرة أخرى في وسط التعاملات بقيمة 10 جنيهات.