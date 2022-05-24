الذهب يواصل ارتفاعه ويسجل 1855 دولارا للأوقية بعد استقرار الدولار

واصل الذهب ارتفاعه مسجلاً 1855 دولارًا للأوقية اليوم الثلاثاء، بعد أن سجل أعلى مستوياته في أسبوعين في الجلسة السابقة، مستمدًا إشارات من استقرار الدولار.

دفع الضعف الأخير في البيانات الاقتصادية الأمريكية وأرباح الشركات، فضلاً عن المخاوف من حدوث ركود عالمي محتمل، المستثمرين إلى التحوط من المعدن، حيث يُنظر إليه على أنه مخزن آمن للقيمة في أوقات الأزمات الاقتصادية.

زيادات حادة في أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

في غضون ذلك، ظل المستثمرون حذرين بشأن الزيادات الحادة في أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، إستر جورج، أمس الإثنين، إنها تتوقع أن يرفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة المستهدف إلى 2% بحلول أغسطس المقبل، مع مزيد من الإجراءات التي تعتمد على كيفية تأثير كل من العرض والطلب على التضخم، ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر سياسته المعيارية بمجموع 75 نقطة أساس هذا العام.

سعر الذهب يصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق

تاريخياً، وصل سعر الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2074.88 في أغسطس من عام 2020، ومن المتوقع تداول الذهب عند 1826.20 دولار أمريكي للأوقية بنهاية هذا الربع في يونيو المقبل، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics بالنظر إلى المستقبل، نقدر أنه سيتم تداوله عند 1766.56 في غضون 12 شهرًا.

ويتم تداول الذهب في الغالب في سوق OTC في لندن، وسوق العقود الآجلة الأمريكية COMEX وبورصة شنغهاي للذهب SGE.

ويعد الذهب استثمار جاذب خلال فترات عدم اليقين السياسي والاقتصادي، ونصف استهلاك الذهب في العالم يأتي من خلال المجوهرات و40% في الاستثمارات و10% في الصناعة.

وتضم قائمة أكبر منتجي الذهب الصين وأستراليا والولايات المتحدة وجنوب أفريقيا وروسيا وبيرو وإندونيسيا، بينما أكبر مستهلك للمجوهرات الذهبية الهند والصين والولايات المتحدة وتركيا والمملكة العربية السعودية وروسيا والإمارات العربية المتحدة.