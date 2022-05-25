حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 25-5-2022 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم للأبراج المختلفة من أكثر الأشياء والمجالات التي يبحث عنها الراغبون في توقع ما سيحدث في يومهم، خصوصا هؤلاء المهتمين بعلم الفلك، إذ تنقسم الأبراج إلى 4 مجموعات مختلفة، هي هوائية، ونارية، وترابية، ومائية، وتنقسم أيضا إلى 12 برجا.

وحرصا من بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء، نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم للأبراج المختلفة على الصعيدين المهني والعاطفي، اليوم الأربعاء الموافق 25 مايو من عام 2022، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 25-5-2022 على الصعيد المهني

تحليلاتك تساعدك كثيرا يا مولود برج الحمل، وتعرف كيف تفرض إرادتك، فالقمر في برجك يساعدك أن تستمع اليوم لصوت عقلك.

حظك اليوم برج الحمل 25-5-2022 على الصعيد العاطفي

الشمس في منزل العلاقات تعمل لصالحك، وتمدك باليقظة والحضور والثقة بالنفس.

حظك اليوم برج الثور 25-5-2022 على الصعيد المهني

عليك اليوم أن تنظم جهودك وتسترخي وتهدأ وتعمل في صمت، فالقمر في منزل الصحة السلبي.

حظك اليوم برج الثور 25-5-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم يلزمك الكثير من الصبر، فلا تتسرع في أقوالك.

حظك اليوم برج الجوزاء 25-5-2022 على الصعيد المهني

قد تنجز واجباتك اليوم بثقة وجرأة، وقد تبدأ أمرا جديدا، فالقمر بمنزل المشروعات يدعم أعمالك ويمدك باليقظة.

حظك اليوم برج الجوزاء 25-5-2022 على الصعيد العاطفي

الشمس ببرجك تدفعك لتوطيد علاقاتك، وتعدك بأوقات حلوة تجمعك بالأحباب.

حظك اليوم برج السرطان 25-5-2022 على الصعيد المهني

إذا واجهت بعض المقاومة فعليك أن تصبر لثلاثة أيام، فالقمر في وضع معاكس.

حظك اليوم برج السرطان 25-5-2022 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بألا تدع الصغائر تعكر مزاجك، وتسبب لك اشتباكات مع شركاء الحياة.

حظك اليوم برج الأسد 25-5-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمدك برغبة في المعرفة والتعاون مع الجميع، وذلك رغم الضغوط، ويساعدك ذلك على التطور، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد 25-5-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي داعم، وقد يقودك ذلك لعلاقات ناجحة، والوقت مناسب لإصلاح علاقتك بالمحيطين بك.

حظك اليوم برج العذراء 25-5-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يساعدك اليوم أن تضع الأساس لقاعدة مادية متينة وانطلاقات كثيرة، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء 25-5-2022 على الصعيد العاطفي

قد يعدك الفلك بأوقات حلوة تجمعك بالأحباب، وتقترب بذكاء ممن تحب، لذا تحرر من بعض الضغوط.

حظك اليوم برج الميزان 25-5-2022 على الصعيد المهني

عليك ألا تترك نفسك للانفعال والغضب، وكن يقظا لتحمي حقوقك، ولا تغامر في قراراتك، فالقمر في مواجهة برجك.

حظك اليوم برج الميزان 25-5-2022 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا حاول أن تكون مرنا، وأن تتحكم في عصبيتك.

حظك اليوم برج العقرب 25-5-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يدفعك اليوم للعمل بجلد من أجل إنتاج أعمال مدهشة، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب 25-5-2022 على الصعيد العاطفي

تبدو نشيطا ومستعدا للتعامل مع المشاكل بموضوعية.

حظك اليوم برج القوس 25-5-2022 على الصعيد المهني

انتبه لحقوقك، وكن ملتزما في الأمور القانونية.. تبدو اليوم ودودا وتتعامل بحيوية وانفتاح على العالم من حولك.

حظك اليوم برج القوس 25-5-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يعدك اليوم بلقاء عاطفي لا يُنسى.

حظك اليوم برج الجدي 25-5-2022 على الصعيد المهني

عليك اليوم أن تنتبه لخطواتك وأقوالك تجنبا لسوء التعبير، فالوضع الفلكي دقيق.

حظك اليوم برج الجدي 25-5-2022 على الصعيد العاطفي

كن مستعدا للتفاهم بهدوء مع من حول تفاديا للخلافات، ففينوس والمريخ معاكسان.

حظك اليوم برج الدلو 25-5-2022 على الصعيد المهني

تستطيع اليوم أن تُعدّ نفسك لكل الاحتمالات، وأن تتكيف مع المستجدات رغم الضغوط.

حظك اليوم برج الدلو 25-5-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش، القمر في منزل العلاقات، واليوم مناسب لبحث قضية عاطفية أو اجتماعية تشغلك.

حظك اليوم برج الحوت 25-5-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني وأمامك خيارات تميل لبحثها، وعليك أن تدرس جيدا كل خطوة قبل تنفيذها تفاديا للأخطاء.

حظك اليوم برج الحوت 25-5-2022 على الصعيد العاطفي

لا تستسلم لشعورك بالانزعاج والتوتر، ولا تتسرع في إعطاء وعود، وكن متعقلا إذا أردت أن تجد حلولا مناسبة.