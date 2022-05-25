حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 25-5-2022 عاطفيا ومهنيا

إذا كنت من الأشخاص الذين ولدوا في الفترة ما بين 22 يونيو إلى 22 يوليو فأنت من أصحاب برج السرطان، وهو أحد الأبراج المائية المعروفة بقوة الشخصية وهيبتها، وحتى رقتها ومشاعرها الطيبة تجاه الآخرين، ما يجعلك تتعرض للكثير من الصعاب خلال حياتك المهنية.

وللمهتمين بعلوم الفلك وحركات الكواكب والتغيرات التي يمكن للخبراء اكتشافها، يستعرض موقع بوابة «الوطن» حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي وفق تصريحات خاصة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد، وهذا ضمن الأخبار التي تقدمها البوابة على مدار اليوم:

حظك اليوم برج السرطان مهنيًا

تقول خبير الأبراج «عبير فؤاد» لصاحب برج السرطان، فيما يتعلق بحظك اليوم بالنسبة للجانب العملي والمهني، أنهم يجب أن ينتبه خاصة إذا واجهت بعض المقاومة فعليك أن تصبر لثلاثة أيام، فالقمر في وضع معاكس.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيًا

وعلى المستوى العاطفي والعائلي تقول «فؤاد» لمواليد هذا البرج اليوم، عليك الانتباه، حيث ينصحك الفلك بألا تدع الصغائر تعكر مزاجك وتسبب لك اشتباكات مع شركاء الحياة.

مشاهير برج السرطان

ويُعرف عن مواليد برج السرطان التفاني في العمل حتى على حساب حياتهم الشخصية، ومن أبرز مشاهير هذا البرج اللبنانية نوال الزغبي، ونيكول سابا، ونرمين الفقي، ودوللي شاهين، وشيرين رضا، والعندليب الراحل عبدالحليم حافظ، وأحمد فلوكس، وأحمد السعدني، وعلى المستوى العالمي الفنانين صوفيا فيرغارا، بريانكا شوبرا، ميندي كالينغ، باميلا أندرسون، جاين لينش.