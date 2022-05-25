حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 25-5-2022 عاطفيا ومهنيا

مواليد برج العذراء من الشخصيات الطموحة والذكية، والتي تهتم بمسيرتها المهنية وتقدمها العملي طوال الوقت، لكن المشكلة هي أن عملها دائمًا ما يؤثر سلبًا على علاقاتها الاجتماعية، لذلك يظن الكثيرين أن أصحاب هذا البرج من الشخصيات الانطوائية وغير الاجتماعية التي تفضل البقاء في المنزل حتى يوم الإجازة.

وللمهتمين بعلوم الفلك وحركات الكواكب والتغيرات التي يمكن للخبراء اكتشافها، يستعرض موقع بوابة «الوطن» حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفق تصريحات خاصة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد، وهذا ضمن الأخبار التي تقدمها البوابة على مدار اليوم.

حظك اليوم برج العذراء مهنيًا

تقول خبير الأبراج «عبير فؤاد» لأصحاب برج العذراء، إن حظك اليوم بالنسبة العملي والمهني جيد، حيث يكون القمر في منزل المدخرات، ومن ثم يساعدك اليوم أن تضع الأساس لقاعدة مادية متينة وانطلاقات كثيرة، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي توضح «فؤاد» لمواليد هذا البرج، أن اليوم قد يعد الفلك بأوقات حلوة تجمعك بالأحباب، وتقترب بذكاء ممن تحبـ لذا قد تتحرر من بعض الضغوط.

مشاهير برج العذراء

ويحاول مواليد برج العذراء اتخاذ القررات السليمة، لذلك يأخذ وقتا طويلا في التفكير والتخطيط الدقيق لحياته القادمة.

ومن أبرز مشاهير هذا البرج المطرب كاظم الساهر والمطرب اللبناني وائل كفوري، والفنانة ريهام حجاج، والفنانة الشابة منة فضالي، والفنان مصطفى فهمي، والفنان خالد النبوي والممثلة الهندية كارينا كابور.