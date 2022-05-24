قبل طرحه في عيد الأضحى.. معلومات عن فيلم بحبك لتامر حسني وهنا الزاهد

تشهد دور العرض السينمائية خلال الفترة المقبلة، وتحديدا مع بدء موسم عيد الأضحى، استقبال عدد كبير من الأعمال السينمائية، والتي سيكون من بينها فيلم بحبك للفنان تامر حسني والفنانة هنا الزاهد.

فيلم بحبك لتامر حسني وهنا الزاهد

وجرى طرح البرومو الرسمي الخاص بفيلم بحبك لتامر حسني وهنا الزاهد، والذي ظهر فيه «حسني» كرجل متعدد العلاقات، وذلك بشكل رومانسي كوميدي، وتم الإعلان عن أن الفيلم سيتم طرحه في السينمات مع بدء موسم عيد الأضحى.

فيلم بحبك.. بطولة وتأليف وإخراج تامر حسني

ويعد فيلم بحبك التجربة الإخراجية الأولى للفنان تامر حسني، حيث تولى إخراجه بالكامل، وهو من تأليفه أيضا في ظاهرة تحدث للمرة الأولى أن يكون هو بطل العمل ومؤلفه ومخرجه.

ويشارك مع تامر حسني في هذا العمل عدد كبير من الفنانين منهم هنا الزاهد وهدى المفتي وحمدي الميرغني وعدد آخر من الفنانين، وهذه هي المرة الأولى التي يتعاون فيها معهم في عمل فني.

إصابة هنا الزاهد في فيلم بحبك

ولا يزال العمل يتم تصوير المشاهد الأخيرة منه حتى الآن، ليكون جاهزا للدخول في مرحلة المونتاج ويكون جاهزا لعيد الأضحى، وكانت قد أعلنت الفنانة هنا الزاهد مساء أمس عن إصابتها أثناء تصويرها أحد المشاهد في الفيلم، وذلك من خلال نشرها لصورة لإصابتها في ركبتها عبر حسابها على «إنستجرام».

وتدور قصة فيلم بحبك حول وقوع الفنان تامر حسني في قصتي حب، الأولى مع هنا الزاهد، والثانية مع هدى المفتي، وذلك في إطار رومانسي كوميدي.