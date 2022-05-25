إصابة 4 أشخاص في حادثي سير متفرقين بمحافظة بني سويف

أصيب 4 أشخاص في حادثي سير متفرقين بالطريق الصحراوي الغربي بحري كمين سمسطا بحوالي 6 كيلو، إثر انقلاب سيارة ربع نقل، وانقلاب دراجة نارية بطريق مصر أسيوط الزراعي بدائرة مركز ناصر، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام وبني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

انقلاب سيارة ربع نقل بصحراوي بني سويف الغربي

وفي الحادث الأول، أصيب شخصان إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي بحري كمين سمسطا بحوالي 6 كيلو، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي، والذي وجه بسرعة توجيه سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بني سويف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

أسماء المصابين في الحادث

ودفع مرفق اسعاف بني سويف بسيارتين إسعاف إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل الشخصين المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وهما «سمير . ف . ع» ويبلغ من العمر 54 عامًا، مقيم جزيرة ببا، ومصاب باشتباه نزيف بالبطن، و«محمود . ج . أ» والبالغ من العمر 37 عامًا، مقيم قرية طما الفيوم، مصاب بجرح قطعي بالجسم واشتباه نزيف بالمخ.

إصابة شخصين في حادث انقلاب دراجة نارية بزراعي بني سويف

وفي الحادث الثاني، أصيب شخصان إثر انقلاب دراجة نارية بالطريق الزراعي مصر أسيوط بدائرة مركز ناصر شمال محافظة بني سويف، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى ناصر العام لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.