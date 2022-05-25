مرموش: شوقي غريب أكتر مدرب ظلمني

فتح عمر مرموش، نجم منتخب مصر الوطني، النار على شوقي غريب مدرب المنتخب الأولمبي السابق، مشددا على أنّه أكثر مدرب ظلمه في مسيرته.

وقال مرموش في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: «شوقي غريب أكثر مدرب ظلمني في مسيرتي، كنت قاعد في البيت بتفرج على الأولمبياد ولو كنت موجودا كنت هساعد المنتخب، وكنا من الممكن أن نظهر بشكل أفضل».

وأضاف: «أي لاعب لن يتواجد في مناسبة مثل الأولمبياد سيحزن مثلي، وكل مدرب له اختياراته، ولكن في النهاية وصلت لما أريده بالتواجد في منتخب مصر الأول».

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