«التعليم» تعلن فتح تحقيقات موسعة في حالات الغش بالشهادة الإعدادية

كشفت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، تفاصيل حالات الغش في امتحانات الشهادة الإعدادية، موضحة أنه تم رصد حالات غش في امتحان الشهادة الإعدادية على مدار يومين.

وأكد ياسر أنس، مدير التعليم العام والتجريبيات بالمديرية، أنه تم رصد 3 حالات غش للطلبة في إدارة النزهة التعليمية وحالة في الزيتون باستخدام التليفون المحمول، كما تم ضبط حالات شغب محدودة في التبين والزيتون والمطرية.

وأضاف «أنس» في بيان له، أنه تم إحالة جميع حالات الغش للشؤون القانونية، مؤكدا أن لجنة مكافحة الغش تواصل عملها بدقة وتتخذ كل الإجراءات القانونية بعد العرض على وكيل أول الوزارة ومدير المديرية.

رصد 3 حالات للغش في امتحان اللغة الإنجليزية

ونوه بأنه تم رصد 3 حالات للغش في امتحان اللغة الإنجليزية الذي عقد اليوم، وهما حالة في إدارة المعصرة وحالة في إدارة الزيتون والثالثة في إدارة الشرابية باستخدام الجهاز المحمول.

من جانبه، أكد محمد عطية وكيل أول وزارة التربية والتعليم في محافظة الجيزة، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال حالات الغش وجارٍ التحقيقات لتوقيع العقوبات على المشاركين في نشر الغش بلا تهاون وتطبيق المساءلة والمحاسبية بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص.

المديرية ملتزمة بمحاربة الغش

ونوه بأن المديرية تلتزم بمحاربة الغش للصالح العام وللنهوض بالعملية التعليمية والتخلص من الممارسات السلبية، وفي إطار سياسة الدولة التي تهدف إلى مكافحة الغش في الامتحانات والقضاء على كل الوسائل التي تساعد عليه، وكذا تغليظ العقوبات علي من يروج أو يطبع أسئلة الامتحانات بأي وسيلة فالغش يعد إخلالا بالنظام العام.

وأوضح أن العقوبات تشمل ما بين إلغاء مادة أو المواد كلها على حسب كل حالة.