«التعليم» تعلن إجراءات وضوابط التقديم للصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال

خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع المديريات والإدارات التعليمية، بضرورة الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2022-2023، وفي إطار توجه الدولة الحالي للتحول الرقمي وتخفيف العبء عن أولياء الأمور واستكمال ما تم تنفيذه خلال الأعوام السابقة من إنشاء منصة إلكترونية موحدة على مستوى الجمهورية لكافة المحافظات يمكن لأولياء الأمور التقديم إلكترونياً لأبنائهم لإلحاقهم بالصف الأول الابتدائي من الحلقة الأولى للتعليم الأساسي للمدارس الرسمية، وكذلك التقديم إلكترونيا للالتحاق بالصف الأول من مرحلة رياض الأطفال للمدارس «الرسمية والرسمية لغات»، وذلك من خلال بوابة مركز المعلومات.

التسجيل الإلكتروني بداية من أول يونيو المقبل

وأضافت الوزارة في خطابها، أنه بالنسبة لأولياء الأمور يقوم الراغبون في التقديم للصف الأول بالمرحلة الابتدائية بالمدارس الرسمية ومرحلة رياض الأطفال الرسمي والرسمى لغات بالتسجيل الإلكتروني بداية من أول يونيو المقبل حتى نهاية يونيو، وذلك من خلال التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك على بوابة مركز المعلومات على موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني.

وأكدت أن التقديم للصف الأول الابتدائي لا يقل عن ست سنوات ولا يزيد عن تسع سنوات، موضحة أن سن التقدم لمرحلة رياض الأطفال لا يقل عن أربع سنوات ويتم تنسيق الطلاب عن طريق المديريات التعليمية بكل محافظة طبقا للكثافة بها وظروفها، ووفقاً للقرار الوزاري رقم 154 بتاريخ 1989/7/6، بشأن الالتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم.

وأكدت أنه يمكن لولي الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئي من خلال نفس موقع التقدم الالكتروني، وعقب الإعلان يمكن لولي الأمر التوجة للمدرسة لتسليم الملف الورقي الخاص بالطالب المقبول ومتابعة موقف تسلم الملف للمدرسة أي القبول النهائي، وبعد انتهاء المدرسة من فحص الملف الورقي والتأكد من استيفائه.

مساعدة ولي الأمر في التقديم

ونوهت بأنه بالنسبة للمدارس الرسمي مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، فخلال فترة التقديم الإلكتروني يمكن للمدارس في حالة عدم قدرة ولي الأمر على التسجيل الإلكتروني بنفسه، مساعدة ولي الأمر، بحيث يتولى مسئول وحدة المعلومات بالمدرسة تسجيل رغبة الطالب في الالتحاق إلكترونياً بالمدرسة من خلال التطبيق الإلكتروني المعد للمدارس، ويلزم الاطلاع على شهادة الميلاد المميكنة للطفل المتقدم وبطاقة الرقم القومي لولي الأمر، وفي حالة الولاية التعليمية يتم الاطلاع على الحكم القضائي.